湯文亮：老友的謝輸宴

至於頂手費就多多益善，少少無拘，既然老友將昨晚宴會定名為謝輸宴，估計他可以順利將生意頂讓，值得恭喜。

在這一年多，香港受中美貿易戰，社運影響，各種生意已經大不如前，尤其是以旅遊業及零售業為甚，上星期，美國參眾兩院通過特朗普不能不簽的《香港人權及民主法案》，意味着在未來28年，美國都會向香港實施長臂管治，這對於有資產在美國的香港生意人來說，受影響程度比中美貿易戰以及社運更加嚴重，因為唔知道美國幾時會向那些生意人開刀，最佳辦法就是將資金資產搬離美國，有乜冬瓜豆腐都唔會被美國佬玩死，大家有一個疑問，點解老友可以搵到人頂手？原來新人亦即是舊人，老友一班伙記知道老友有心將生意頂讓，大家夾份將老友的生意頂過來，而且通過一連串精簡節約的措施之後，生意是可以繼續維持下去，老友見到這個情况亦非常開心，認為這是一個雙贏局面，因為他知道，如果由他繼續經營下去，所有精簡節約措施都不能實行，現在舊伙計搵到一條生路，他輸亦輸得開心，所以才出現昨晚的謝輸宴。

建制大敗 反助「止暴」

大家話題轉入區議會選舉，有很多人非常擔心，今次泛民大勝，建制大敗，以後社會就會變得很暴戾，老友唔同意，他認為要社會回復正常，一定要讓反對派進入議會，就算是區議會都好，讓他們學習怎樣為市民服務，如果暴戾可以解決問題， 就毋須走入議會，反過來說，如果今次是建制大勝，反建制的政黨一定會以激烈方法來表達他們的意思，所以，讓非建制派進入區議會，甚至立法會亦非壞事。

紀惠集團行政總裁

[湯文亮 敢說反話]