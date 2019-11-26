周顯：怕證監不偷聽？

他苦笑說，他就是怕證監不去偷聽……嗯，現在討論區流行用「發夢」，我也效法一下……他有一次「發夢」，夢到他因涉及一宗案件，被證監問話，問到事發當日，他同某君講了幾通電話。他明明是和某君講食飯溝女，但因證監只有當日講電話的記錄，但卻沒有偷聽內容，所以內容多乾淨也沒有用，正正因那幾通電話，他變成了疑犯，水洗都唔清。（當然他和某君有其他的牽涉，但電話內容的確沒有問題。）

正因這個「夢境」，他從此不用正機講電話，除非打給老婆或秘書司機。

一宗真人真事，原來全港最大的麻將館，也有付錢給黑衣人，不是資助，而是交保護費。黑衣人所有的店舖，全都不搞，就單單專門去搞麻將館，這是名正言順的「黑」（衣人）吃「黑」（社會）。

為什麼呢？一來是因為荃灣一役，麻將館投降過一次，造成先例。二來是，向店舖收保護費，形象既不好，也收不了多少錢。但開麻將館，一個月請客人飲食住酒店（按：內地客），都要幾十萬元固定支出公關費，大把budget，付十萬八萬不為多，最好劏。

在座眾人聽到了，均說：「咁好搵，我都着件黑衫，蒙個面，去麻將館收錢了。」我說：「咁你都要集合十個八個人先得，你一條中坑去收錢，斷估阿PS都無咁蠢，磅水給你吧？」（至於PS是誰？不能說。）

[周顯 投資二三事]