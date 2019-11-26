張兆聰：資金流周期股 中遠海控可短炒

區議會選舉順利完成，投票率逾70％創出新高，泛民陣營以橫掃姿態勝出。港資股向好是否與之有關，筆者又看不到有直接關係，始終一個城市的地區選舉，對於樓價、零售市道難有直接和重大影響。

但政府和示威者的衝突應會暫停一段時間，前者要就建制派崩潰式大敗作出回應，北京也可能對於選舉結果感到吃驚，以武制暴的政策或會作出微調；勇武派在中大及理大兩場慘烈的戰役後也需要休整，亦會觀望政府在區選後有何行動。剛過去的周六日也相當平靜，市面人流也有所增加，處於低位的港資股反彈亦屬合理。

房託收租股待升破上限後回調買入

昨日傍晚警方對留守理工大學的人士作出讓步，表示不會即時拘捕，也未有稱呼他們作暴徒。區選後竟然連「失控」的警察也態度轉變，是否意味中央及港府是否終於向民意低頭？是否真的「光復香港」？

當然，這是很樂觀的看法，態度改變的主要或是封鎖紅隧已一星期，對全港交通和經濟造成重大影響，理大事件不解決又無法開通，強行攻入造成人命傷亡又隨時令局勢再次升級，港府及警方壓力愈來愈大，不得不以溫和方式盡快解決事件。但無論如何，這也是一件好事。

上周推介的領展（0823）一度抽升3.8％，收市仍升2.4％跑贏大市，九倉置業（1997）更飈升4.7％成最強藍籌。從走勢上看，房託、收租股仍未走出低位上落市格局，貿然在較接近區間上限水平入市風險較大，寧願候低吸納，又或是升破上限後回調時買入。

中遠海控估值低 現價支持力強

資金繼續由強勢股回流周期股，傳統板塊如內房、內銀、水泥、基建、煤炭等反覆炒上。市場憧憬貿易談判能達成首階段協議，航運股也回升，中遠海控漲2.8％。集團首3季業績不俗，收入增長35.9％至1116億元，純利升近1.5倍至21.2億元。業績大幅增長主因與此前收購的東方海外併表有關，但中遠海運集運本身表現也不錯，收入增長9.6％至725.4億元，貨運量升1.7％至1395萬TEU，純利升67％至10億元，盈利能力明顯提升。

考慮到今年全年均受到貿易戰影響，若明年局勢有所改善，業績有望更上一層樓。估值方面，當前市帳率僅為1.05倍，在過去10年僅2011年及2016年曾跌穿1倍水平，現價支持力強，可趁市場對貿易談信心回升博短線炒上。

[張兆聰 還看今朝]