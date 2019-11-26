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經濟
2019年11月26日星期二
劉思明 技術取勝
投資策略
波斯富街2萬呎舖王逾6億放售 先施棄租後空置4個月 反修例後區內最大宗
城市金庫劏舖 6年蝕八成易手
賢文禮士洋房呎價不足4萬 低鄰屋四成
朗8三房不足800萬 持貨3年實蝕4%
南津‧迎岸183呎納米樓 月租1萬
阿里暗盤升近5% 孖展客有錢賺 頂頭槌分派比率7.31% 帳賺逾300萬
今上市儀式 馬雲不現身
港元拆息7連跌 穿2厘
雅居樂陳卓賢子創辦 內房景業名邦籌14.5億
飛鶴反駁沽空報告 復牌飈一成
中國擬發60億美元主權債
10強積金基金 友邦下調管理費
憧憬政局緩和 恒指升397點 分析：內外局勢存變數 不宜過分樂觀
MSCI今增納A股 比重增至4.1%
市場看好李源祥加盟 友邦升3.6％
蒙牛斥32億 購澳洲同業
中國燃氣半年多賺16%
歐舒丹半年港同店跌19% 近兩月情况更差 中期多賺2.7倍
天仁茗茶同店大跌24%
毛記葵涌 中期賺880萬
前景展望穩定 惠譽維持5港銀評級
世華中期賺4250萬
英皇國際轉蝕5.19億
招商局37億投資法碼頭
LVMH斥1248億購Tiffany 集團歷來最大宗收購 溢價37%
瑞士諾華藥廠 780億併同業
亞馬遜拓華市場 拼多多平台開「快閃店」
陳茂峰：指數公司對資本市場影響增
張兆聰：資金流周期股 中遠海控可短炒
金曹：阿里有貨與沒貨 期權策略大不同
技術取勝：中國東方3.3元沽壓大
劉思明：投資氣氛審慎 低殘股領漲
周顯：怕證監不偷聽？
湯文亮：老友的謝輸宴
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技術取勝：中國東方3.3元沽壓大
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【明報專訊】九倉置業短線走勢改善（圖）
富力地產14元阻力大（圖）
明報記者 劉思明
[劉思明 技術取勝]
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波斯富街2萬呎舖王逾6億放售 先施棄租後空置4個月 反修例後區內最大宗
城市金庫劏舖 6年蝕八成易手
賢文禮士洋房呎價不足4萬 低鄰屋四成
朗8三房不足800萬 持貨3年實蝕4%
南津‧迎岸183呎納米樓 月租1萬
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