金曹：阿里有貨與沒貨 期權策略大不同

所以美股雖然接近歷史新高，估值也是歷史高位，根據《華爾街日報》的報道，標普500市盈率是24.16倍、道指市盈率20.75倍、納指25.77倍、細價股羅素2000更是40.65倍。技術派指出道指出現MACD頂背馳，及牛熊沽出信號，但似乎阻不住美股的牛勁，納指今年升幅超過30%。

如果參考歷史數據，美股在感恩節前通常仍有一波拉升，到12月中基金經理鎖定利潤，便會出現沽壓。港股恒指也受頗受美股影響，過去10年第四季平均升幅明顯，高位也通常在11月22號附近接近美國的感恩節出現，到12月中之後較多機會出現獲利沽盤，恒指整固機會也比較大。

160元有支持 210元阻力較大

當然，現時是消費者信心支撐着美股，投資者認定聯儲局有特定的任務需要維持經濟增長，換句話說需要呵護股市，而特朗普也將道指上升看作政績。道指能否維持20.75倍市盈率，要視乎盈利是否有雙位數字增長，而迄今為止，中美之間貿易談判的進展是市場上最重要的事件。現時實在無法預測特朗普可以怎樣既簽署參眾兩院通過《香港人權及民主法案》，又準備美中雙方都接受的第一階段貿易協議的文本。上周五，10年期美國國債收益率從11月12日的高點1.95厘跌至1.75厘。由於人們愈擔心美國和中國在12月15日之前無法達成協議，利率已經走低，而新一輪關稅有望於當天生效。

阿里巴巴（9988）在今日在香港掛牌後，以176元招股，緊貼美股（BABA）186.8美元，以一美股拆作8股在港股上市，約現時港幣185元右左，差距約5.1%，不過阿里巴巴市值太大，難以期望上市之後立刻大升。以每年預測約25%盈利增長，股價回調或上升幅度大概是一年25%左右，即回調25元到160元應有不錯支持，而中線到2020年初阻力位大概是210元。阿里會有股票期權可供買賣，估計170至200元的行使價會頗為活躍，有貨的做Short Call Long Put，或沽貨後做貼價Short Put的策略會頗受歡迎。

[金曹 期權制勝]