陳茂峰：指數公司對資本市場影響增

跟蹤指數買貨 機構投資者頻中伏

指數公司設計指數，主要考慮公司市值、公眾持股量（free float）及成交量（liquidity）3個因素，通常不會理會公司財務狀况、管理能力、經營前景等企業層面的問題，認為這些研究是屬於投行的證券分析員及基金經理工作。但隨着指數投資愈來愈盛行，基金經理只可從指數，不能也不會更改成分股。揀錯指數成分股，出事便牽連很多無辜的投資者。雅高之前，另一妖股中國鼎益豐（0612）因市值夠大而入摩，自3月停牌，至今復牌無期，苦了跟蹤大摩指數的機構投資者。

過去20年，機構投資者多已信服現代投資理論，不強調跑贏大市，更着重資產配置，以求穩定回報。指數化投資日漸普及，指數公司規模迅速壯大，相關資產總值龐大。

全球296萬隻指數 多過上市公司

根據全球最大基金公司貝萊德（Blackrock）在2017年的調查，全球股市總值68萬億美元，其中17.5%是指數化投資持有，主動投資、對冲基金及機構帳戶佔25.6%。其餘57%是大股東或無特別投資要求的長期投資者。今天的指數化投資，已經可以和主動投資分庭抗禮。

設計指數近乎零成本，沒有入門門檻，純看市場認受。指數成為投資基準，公司便有長期穩定收入。指數設計的確是門頗誘人的生意。專家估計，現時全球有約200家指數公司，但面世指數過百萬。根據指數行會（Index Industry Association）上個月公告的年度調查，截至2018年底，全球共有296萬隻指數（2017年底是373萬隻，減少原因是清除了大批無人應用的殭屍指數）。單是三大指數公司便擁有55萬隻指數：明晟（MSCI）16萬隻、標普道瓊斯（S&P Down Jones Indices）則有13萬隻、而富時羅素（FTSE Russell）更有25萬隻指數。雖然指數包括股、債、商品、房地產、收藏品等等資產，但數量之多，出人意表。現在全球上市公司，加起來才只有4.1萬家。

缺乏監管 網外逍遙值關注

指數公司雖非直接管理投資，但與其指數掛鈎投資的規模龐大。指數設計出錯、揀股不慎，會影響千千萬萬投資者的血汗錢，隨時嚴重過雷曼迷你債事件。

明晟公司聲稱，與MSCI指數掛鈎資產，就已有12萬億美元（貝萊德管理規模去年才衝破6萬億美元）。指數公司雖是類金融企業，對資本市場影響不亞於信貸評級機構。後者在多個市場已受監管，前者仍在網外逍遙。各地證監會，是否應研究這個問題？

御峰理財董事總經理 mfchan@nobleapex.com

[陳茂峰博士 峰哥EQ]