亞馬遜拓華市場 拼多多平台開「快閃店」

中國營運15年一直增長乏力

亞馬遜在中國營運15年，但面對內地電商市場的激烈競爭，一直增長乏力。根據市場研究機構iiMedia Research的數據，去年上半年，亞馬遜在中國電商市場的市佔率只有1.2％，阿里巴巴的天貓和京東合共佔據了83.8％的市場份額。

亞馬遜在4個月前開始改變在內地的經營策略，關閉了在華部分電商業務，將重點轉移到跨境銷售及雲端服務。亞馬遜周一的聲明表示，將繼續在中國投資和發展亞馬遜全球商店業務，改善中國客戶的體驗。今次並非亞馬遜首次與中國電商平台合作，亞馬遜在天貓也開設了Kindle電子書店。

拼多多以提供折扣貨品而聞名，第三季歸屬股東淨虧損達23.35億元人民幣（約26億港元），去年同期虧損為10.98億元人民幣（約12億港元）。

（綜合報道）

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