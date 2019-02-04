瑞士諾華藥廠 780億併同業

美股再新高 道指早段揚150點

此外，倫敦運輸局（TfL）拒向召車平台優步（Uber）續牌，指其涉及一系列違規，威脅乘客安全。優步表示，將提起上訴。上訴期間，倫敦乘客仍可繼續使用優步召車，優步股價昨早段跌逾1％。倫敦是優步在歐洲的最大市場，其乘客量達350萬。TfL於2017年首次因安全緣故，暫停優步的牌照，之後優步兩度獲發臨時許可證，得以在倫敦繼續經營。對上一次獲發臨時牌照是於今年9月，有效期為兩個月。台灣傳媒引述來自供應鏈的消息，指蘋果對2020年第三季至2021年第一季的新iPhone出貨量預估，將突破1億部，與市場估算的iPhone 11系列7000萬至8000萬部相比，增幅達三至四成。蘋果樂觀預估其5G iPhone出貨量，意味2020年5G普及速度將會加快。蘋果股價早段升逾1%。

電動車大廠特斯拉（Tesla）行政總裁馬斯克（Elon Musk）透露，上周四發布的電動客貨車Cyber​​truck已收到20萬輛的訂單。目前預訂只需支付100美元訂金，且可以全額退款。較低金額的訂金及兩年的交付時間，意味真正的需求仍有待觀察。特斯拉股價早段升逾1%。

（綜合報道）

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