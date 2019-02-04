這是LVMH歷來​規模最大的奢侈品牌交易，藉此擴大其珠寶業務，以接觸更多美國和亞洲客戶，挑戰卡地亞（Cartier）母公司歷峰（Richemont）在全球珠寶業務的主導地位。這項全現金交易預計將在2020年中完成。LVMH股價昨在巴黎最高曾升逾2％，接近歷史高位。Tiffany股價早段升逾5%，高見133.43美元，創52周高位。

LVMH珠寶業務料倍翻

知情人士稱，這項收購交易的洽商始於上月中，LVMH高層貝羅尼（Antonio Belloni）在紐約向曾任LVMH高層的Tiffany現任行政總裁博格里奧洛（Alessandro Bogliolo）提出收購建議。消息指出，Tiffany的高層對收購持開放態度，認為在LVMH的支持下作為一家私營公司可更有效地執行改革，但希望爭取更合理的收購價。

在達成交易協議前，LVMH至少兩次提高對Tiffany的出價。一些分析師曾預測，LVMH可能要付出高昂代價。瑞信估計，它可能要付出每股140美元的價格，券商Cowen更估計每股價格可能高達160美元。

LVMH旗下有75個奢侈品牌，包括Christian Dior時裝和Dom Perignon香檳，但珠寶業務的知名度不如時裝或化妝品等。彭博資訊分析師艾特肯（Deborah Aitken）表示，收購Tiffany將使LVMH的珠寶業務規模擴大一倍以上，使其市場份額提高至18％以上。加拿大皇家銀行的分析認為，Tiffany品牌對LVMH來說有重大意義，因為這種具名氣的大型珠寶品牌在全球極少，且珠寶行業有很大的發展空間。

看中珠寶業中國等新興市場潛力

彭博社稱，這收購可鞏固LVMH在奢侈品市場的領先地位。該集團的股價在過去8年增長兩倍以上，市值超2200億歐元（約18,970億港元），今年頭9個月收入384億歐元（約3311億港元）。根據彭博資訊的數據，作為歐洲首富的LVMH行政總裁阿爾諾（Bernard Arnault） 自2016年初以來進行的19宗收購交易，共斥資逾120億美元（約936億港元），以維持業務擴張。即使如此，LVMH在珠寶業務方面也落後於歷峰，而珠寶領域近年在中國等新興市場錄得顯著增長。

LVMH對上一次在珠寶領域的重要收購，是2011年收購了寶格麗（Bulgari）品牌。Tiffany大部分貨品的價格低於寶格麗，但預料將有助LVMH吸引年輕的顧客。Tiffany近年下調了入門貨品的價格，並調整了營銷方式，希望吸引更多年輕消費者。目前它提供的貨品，包括165美元的心形耳環，以至16.5萬美元的鑽石鏈，以迎合不同顧客的需要。它在全球有超過300家門店，年收入約44億美元。

（綜合報道）

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