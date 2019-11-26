英皇國際轉蝕5.19億

集團指出，自本年6月起的社會動盪，但住宅物業銷售市場仍然活躍，該等項目將在中短期內帶來可觀貢獻。集團正物色潛在的活化工廈項目，包括屯門新安街13–15號、葵涌國瑞路45–51號及觀塘新傳媒集團中心。

物色活化工廈潛在項目

英皇娛樂酒店（0296）方面，截至9月底的中期純利為1.772億元，按年增加37.4%，每股基本盈利為0.14元，按年增4成，每股派中期息0.03元，按年增7.1%。英皇娛樂酒店中期收入按年增1.9%至6.78億元，博彩收益中來自博彩廳的博彩收益按年增加22.1%至3.78億元，來自貴賓廳的博彩收益按年減少26.3%至1.6億元。

酒店業務收入為1.184億元，按年近乎持平。集團指出，收入有所放緩是由於在各種外圍不明朗因素及人民幣疲軟的影響下，消費氛圍更為謹慎。