世華中期賺4250萬

營業額1.45億美元，按年跌13.8%，主要由於出版及印刷分部及旅遊分部收入減少所致。期內，出版及印刷業務營業額跌15.5%至8529.2萬美元，當中港、台營業額為2510.5萬美元，按年微跌2.1%，主要因分類及招聘廣告收入及數碼廣告收入及教育和教科書出版業務收入增加所致，同時《明報》自3月起加價亦有助穩定分部收入來源。

儘管營商環境欠佳，但港、台出版及印刷業務除所得稅前的分部虧損收窄至159.9萬美元，去年同期為214.2萬美元，主要由於成本控制措施的成效。馬來西亞及其他東南亞國家出版及印刷業務營業額為5467.9萬美元，按年跌20.06%；稅前溢利為452萬美元，較去年同期跌53%。旅遊及有關業務上半年的營業額為5923.8萬美元，按年跌11.3%；稅前溢利為430.7萬美元，按年跌19.1%。

第2季純利按年升6.3%

單看世華媒體的第二季，營業額按年跌14.9%至7289.8萬美元，純利按年升6.3%至318.5萬美元，每股基本盈利為0.19美仙。港、台出版及印刷業務營業額為1336.8萬美元，按年增加2.9%。

世華附屬公司萬華媒體（0426）同樣公布中期業績，營業額跌15.4%至3779萬元。股東應佔虧損減少33.8%，報881.4萬元。