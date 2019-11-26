前景展望穩定 惠譽維持5港銀評級

惠譽分析指出，雖然業績指標或會由於香港持續的社會動盪而惡化，以及貿易緊張局勢令中美經濟整體增長放緩，但近年銀行積極推動數碼銀行，有助紓緩分支機構停業和業務中斷的情况，在港元和美元掛鈎，充足的流動性支持下，銀行有足夠的資金緩衝。

惠譽又指，近月香港美元存款增長疲軟，或為淨息差帶來壓力，但由於銀行擁有穩固的緩衝和減輕風險的能力，盈利能力仍然穩定。不過，基於本地生產總值（GDP）增長萎縮及失業率上升，預計銀行在香港財務報告準則9（HKFRS9）下或會增加預期信貸損失，應透過嚴格的成本控制和風險管理來平衡。

惠譽又稱，預計中國內地敞口（MCE）上升，將在中期支持香港銀行的增長和盈利能力，尤其是主要中資銀行的子公司，認為儘管經濟形勢具挑戰性，銀行評級在其固有的金融信貸狀况支持下，仍具足夠的上漲空間。