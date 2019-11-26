天仁茗茶同店大跌24%

展望將來，賓士指市况在財政年度的下半年仍挑戰重重，對香港消費者信心帶來沉重影響。

由於市場氛圍需要一定的時間改善，該行將繼續致力於產品供應及營銷，以維持銷售及市場份額。

經營中式酒樓「煌府」及「煌苑」的首灃控股（1703）亦於昨日公布中期業績，截至今年9月底止，集團虧損4247萬元，較去年同期2845萬元虧損進一步擴大，每股虧損4.25仙，不派中期息。

集團提到，受累近期不穩定的市况，集團酒樓所在的商場及商業大樓臨時更改或縮短營業時間，期內可比酒樓的銷售收益按年減少約9.2%至2.65億元。

集團期內關閉兩間酒樓，在9月底止共有酒樓數目19間。

煌府母企中期虧損增至4247萬

另外集團指出，計劃於截至明年3月底前開設4間酒樓，當中觀塘酒樓已於今年7月開設。然而，鑑於近期市况不穩，因此董事會決定檢討開設新酒樓的步伐。