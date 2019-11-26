天仁茗茶同店大跌24%

【明報專訊】在港經營「天仁茗茶」的賓仕國際（1705）公布截至9月底的半年業績，純利按年急跌66.4%至390萬元。收益按年下跌1.1%至2.61億元。不派息，去年同期為派息1仙。賓仕指，經濟表現及市况疲弱，令香港顧客信心大受影響，期內同店平均銷售下跌24.2%至250萬元。「天仁茗茶」零售網絡在9月底為54間，比去年同期增16間。
展望將來，賓士指市况在財政年度的下半年仍挑戰重重，對香港消費者信心帶來沉重影響。
由於市場氛圍需要一定的時間改善，該行將繼續致力於產品供應及營銷，以維持銷售及市場份額。
經營中式酒樓「煌府」及「煌苑」的首灃控股（1703）亦於昨日公布中期業績，截至今年9月底止，集團虧損4247萬元，較去年同期2845萬元虧損進一步擴大，每股虧損4.25仙，不派中期息。
集團提到，受累近期不穩定的市况，集團酒樓所在的商場及商業大樓臨時更改或縮短營業時間，期內可比酒樓的銷售收益按年減少約9.2%至2.65億元。
集團期內關閉兩間酒樓，在9月底止共有酒樓數目19間。
煌府母企中期虧損增至4247萬
另外集團指出，計劃於截至明年3月底前開設4間酒樓，當中觀塘酒樓已於今年7月開設。然而，鑑於近期市况不穩，因此董事會決定檢討開設新酒樓的步伐。