歐舒丹半年港同店跌19% 近兩月情况更差 中期多賺2.7倍

明報記者 葉子晴

他續指出，正積極與本港業主商討減租，在本財年內有3間店舖租約需要續期，但強調倘若店舖仍有盈利能力，不會考慮關店。

與港業主商減租 不會關有盈利店舖

以地區計，香港半年的銷售額為5830萬歐元，按年跌0.24%，如按固定匯率計，跌幅則為5.6%，亦是集團在多個地區當中唯一錄得銷售額跌幅；中國期內銷售額為7670萬歐元，按年升13%；日本銷售額錄得1.07億歐元，按年升11.5%；台灣銷售額則為1507萬歐元，按年升4.92%（見表）。

日韓銷售表現強勁 稱港市場易取代

Hoffmann認為，香港的銷售情况雖然不理想，但是集團在日本及韓國等地的銷售卻表現強勁。他解釋，許多內地客喜歡在離岸（offshore）購物，因此反而在當區的消費不是特別出色，內地及香港市場的吸引力亦因此減弱，他更直言「Hong Kong is easy to replace」。對於年底前香港區的銷售情况會否持續低迷，Hoffmann就指出，自己沒有水晶球不能預知未來，但認為聖誕節的來臨是購物的重要時間，更笑言希望大家可以「quiet and shop」。

未有收購計劃 着重內地電商平台合作

歐舒丹於今年1月宣布收購英國同業ELEMIS，受惠於ELEMIS的貢獻，集團增長最快的市場為英國，較去年同期增長逾231.5%。Hoffmann指出，集團暫時未有計劃再進行收購。對於集團在內地的銷售發展，Hoffmann則表示，目前集團已在小量三線城市開設實體店，但未有計劃進一步發展至四線或以下城市，反而會更着重與各大電商平台合作以擴大銷售額。