歐舒丹半年港同店跌19% 近兩月情况更差 中期多賺2.7倍

明報記者 葉子晴

他續指出,正積極與本港業主商討減租,在本財年內有3間店舖租約需要續期,但強調倘若店舖仍有盈利能力,不會考慮關店。

與港業主商減租 不會關有盈利店舖

以地區計,香港半年的銷售額為5830萬歐元,按年跌0.24%,如按固定匯率計,跌幅則為5.6%,亦是集團在多個地區當中唯一錄得銷售額跌幅;中國期內銷售額為7670萬歐元,按年升13%;日本銷售額錄得1.07億歐元,按年升11.5%;台灣銷售額則為1507萬歐元,按年升4.92%(見表)。

日韓銷售表現強勁 稱港市場易取代

Hoffmann認為,香港的銷售情况雖然不理想,但是集團在日本及韓國等地的銷售卻表現強勁。他解釋,許多內地客喜歡在離岸(offshore)購物,因此反而在當區的消費不是特別出色,內地及香港市場的吸引力亦因此減弱,他更直言「Hong Kong is easy to replace」。對於年底前香港區的銷售情况會否持續低迷,Hoffmann就指出,自己沒有水晶球不能預知未來,但認為聖誕節的來臨是購物的重要時間,更笑言希望大家可以「quiet and shop」。

未有收購計劃 着重內地電商平台合作

歐舒丹於今年1月宣布收購英國同業ELEMIS,受惠於ELEMIS的貢獻,集團增長最快的市場為英國,較去年同期增長逾231.5%。Hoffmann指出,集團暫時未有計劃再進行收購。對於集團在內地的銷售發展,Hoffmann則表示,目前集團已在小量三線城市開設實體店,但未有計劃進一步發展至四線或以下城市,反而會更着重與各大電商平台合作以擴大銷售額。