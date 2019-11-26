中國燃氣半年多賺16%

整體毛利率增至29%

中國燃氣昨日收報31.7元，升0.64%。期內集團天然氣售氣總量年增7.8%至118.4億立方米，當中城市與鄉鎮項目的天然氣售氣量增長15.4%至68.7億立方米；通過貿易與長輸管道業務共銷售49.6億立方米天然氣，按年減少1.1%；另銷售液化石油氣196.7萬噸，按年增長0.5%。期內，新接駁居民用戶數達到293.4萬戶，按年增15.8%。另外，天然氣平均售氣價格有所提升，又以工業用戶增幅最多，加幅達6.1%；商業用戶則加5.4%；居民用戶亦提高4.4%。上半年，中國燃氣累計已建成34.4萬公里天然氣管網；運營天然氣車船CNG與LNG加氣站555座。

執董馬金龍健康理由即日辭任

中國燃氣同日亦公布，執行董事馬金龍因健康理由需要減輕工作量而辭任，即日生效，但仍留任副總裁一職。