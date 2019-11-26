中國燃氣半年多賺16%

【明報專訊】中國燃氣（0384）昨日收市後公布截至9月中期業績，純利按年升16.18%至49.1億元，派中期息0.1元。收入按年跌3.33%至279.25億元，主要因LNG（液化天然氣）貿易及LPG（液化石油氣）業務收入下跌，但因這兩項業務毛利較低，因此期內整體毛利率仍有所提升，按年增加6.8個百分點至29.3%，推動純利有增長。
整體毛利率增至29%
中國燃氣昨日收報31.7元，升0.64%。期內集團天然氣售氣總量年增7.8%至118.4億立方米，當中城市與鄉鎮項目的天然氣售氣量增長15.4%至68.7億立方米；通過貿易與長輸管道業務共銷售49.6億立方米天然氣，按年減少1.1%；另銷售液化石油氣196.7萬噸，按年增長0.5%。期內，新接駁居民用戶數達到293.4萬戶，按年增15.8%。另外，天然氣平均售氣價格有所提升，又以工業用戶增幅最多，加幅達6.1%；商業用戶則加5.4%；居民用戶亦提高4.4%。上半年，中國燃氣累計已建成34.4萬公里天然氣管網；運營天然氣車船CNG與LNG加氣站555座。
執董馬金龍健康理由即日辭任
中國燃氣同日亦公布，執行董事馬金龍因健康理由需要減輕工作量而辭任，即日生效，但仍留任副總裁一職。