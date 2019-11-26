蒙牛斥32億 購澳洲同業

Lion Dairy & Drink於2018年度的稅前利潤約6550萬澳元，較2017年度跌5%，稅後利潤為4580萬澳元，按年跌5.2%。Lion Dairy & Drink於澳洲各地具有生產及冷鏈分銷能力，共有13個廠房設施，當中包括兩個以合營方式經營的設施，並擁有可觸達3.5萬名客戶的冷鏈分銷網絡。該公司於東南亞及中國等國際市場佔有地位。

集團指出，Lion Dairy & Drink的優質澳洲奶源、大型製造設施及冷鏈分銷網絡令其成為有力的澳洲全面垂直整合乳品公司，加上早前完成收購的貝拉米（Bellamy's），將為蒙牛領先亞太市場奠定更堅實的基礎。

助當地垂直整合乳品公司

同時，收購亦有助集團高端UHT奶的發展機遇及供應鏈的協同效應，以及對一帶一路市場的消費者極具吸引力，能為蒙牛提供可觀的市場拓展機遇。蒙牛在9月以14.6億澳元（約78.6億港元）收購嬰兒配方奶粉廠商貝拉米（Bellamy's），拓高端配方奶粉市場，並在本月獲得澳洲政府正式批准該項併購。