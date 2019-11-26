市場看好李源祥加盟 友邦升3.6％

花旗發表報告指出，友邦委任李源祥代表將更注重發展中國市場，李源祥會在拓展中國市場擔當重要的角色，例如與省級監管部門申請發放新的業務牌照，亦可將平保應用金融科技的經驗帶到友邦。雖然友邦短期表現受香港市場影響，不過中長期可受惠今年新增的津冀市場貢獻、明年中國全面開放市場，以及潛在的保險通政策而保持正面。該行給予「買入」評級，目標價90元。

大和：或削弱平保管理團隊

大和則認為李源祥加入是個大驚喜，他在友邦正在增長的中國市場有強勁的經驗，亦可為友邦帶來新科技應用和研究開發，與當地的互聯網企業合作，而他亦有領導大型保險公司的經驗。至於平保，大和則認為李源祥離去會削弱平保的管理團隊，繼任人陸敏在管理保險的資歷不夠強，或引起市場關注，另自2017年起平保發展金融科技優次先於壽險業務，新業務價值增長開始放緩。