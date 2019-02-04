MSCI今增納A股 比重增至4.1%

【明報專訊】MSCI月初公布增加納入A股的指數變動，將於今日收市後生效，至此將A股納入因子升至20%的三個步驟完成，A股佔MSCI新興市場指數比重將佔4.1%。昨經滬深股通北上的外資為56.36億元（人民幣．下同），比上周五急增近六倍。匯豐發表報告認為，短期MSCI再提升A股比重可能性有限，因為解決A股市場准入問題需時，美國有壓力限制資金流入中國股市。
昨日上證指數上升0.72%，報2906點，深成指數下跌0.01%，報9626點。匯豐估計，是次提升A股比重，將帶動55億美元資金流入，流入或會持續兩周，一些主動式管理基金可能沽貨獲利，但預料市場可保持平穩。
雖然MSCI自2018年5月起正式納入A股至新興市場指數，吸引被動式資金流入，不過據匯豐統計，主動式資金亦自同年中開始增加流出（見圖），自2015年7月至2019年10月，主動式資金累計流出MSCI中國指數逾300億美元。
匯豐：短期再增比重機會微
匯豐預料，明年被動流入將大幅減少，主動式資金流入或會增加，並部分抵消下降的影響。富時羅素將於明年3月，將其A股權重由15%增至25%，將為A股市場帶來40億美元的流入。該行相信資金流入中國會是長期趨勢，基金在全球的資金分佈，應與中國市場規模匹配，預計在未來5至10年內，將有超過6000億美元外資流入A股市場。