MSCI今增納A股 比重增至4.1%

昨日上證指數上升0.72%，報2906點，深成指數下跌0.01%，報9626點。匯豐估計，是次提升A股比重，將帶動55億美元資金流入，流入或會持續兩周，一些主動式管理基金可能沽貨獲利，但預料市場可保持平穩。

雖然MSCI自2018年5月起正式納入A股至新興市場指數，吸引被動式資金流入，不過據匯豐統計，主動式資金亦自同年中開始增加流出（見圖），自2015年7月至2019年10月，主動式資金累計流出MSCI中國指數逾300億美元。

匯豐：短期再增比重機會微

匯豐預料，明年被動流入將大幅減少，主動式資金流入或會增加，並部分抵消下降的影響。富時羅素將於明年3月，將其A股權重由15%增至25%，將為A股市場帶來40億美元的流入。該行相信資金流入中國會是長期趨勢，基金在全球的資金分佈，應與中國市場規模匹配，預計在未來5至10年內，將有超過6000億美元外資流入A股市場。