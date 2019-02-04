憧憬政局緩和 恒指升397點 分析：內外局勢存變數 不宜過分樂觀

明報記者 歐陽偉昉

本港社會衝突持續近半年，非建制派在本港選舉史上最高的投票率下，仍然奪得幾乎所有區議會的控制權。

光銀國際投資研究部主管林樵基表示，有分析師認為選舉結果反映了各區對於改善民生和經濟環境等訴求，如果政府回應這些訴求，將有助於緩和本地局勢，有助減少暴力衝突。

本地股上揚 九倉置業升近5%

國指昨日收報10,628點，上升1.17%，成交760億元。社會氣氛緩和有利本地地產股表現，九龍倉置業（1997）上升4.68%，為表現最佳藍籌，新鴻基地產（0016）上升2.98%。零售股亦做好，莎莎國際（0178）上升5.75%，利福國際（1212）升3.45%。貿易談判有利好消息，申洲國際（2313）升3.15%，萬洲（0288）升1.83%，創科實業（0669）升1.35%。

中生製藥（1177）下跌1.95%，是跌幅最大的藍籌 。異動股方面，雅高（3313）主要股東、由主席伍晶丈夫梁迦傑持有的宏勝國際，所有股份於上周四和周五被強制斬倉，昨天收市升117.8%。

而中國飛鶴（6186）澄清GMT Research的指控毫無事實根據或為失實陳述，股份復牌後升10.5%。

蘇沛豐：要看政府如何回應

招銀國際研究部策略師蘇沛豐表示，市場早前擔心選舉無法舉行，但最終沒有發生重大衝突，已是利好因素，帶動本地股較大反彈，風險偏好有所回升，不過後續仍需視乎政府如何回應，美國總統特朗普是否會簽署《香港人權與民主法案》，以及中美貿易協議前景。

恒指多次反彈 受制20天線

恒指月中自27,800點以上回落後，及後反彈多次受制於約27,000點的20天線水平。耀才證券研究部總監植耀輝指出，雖然氣氛緩和下令本地股有不錯的反彈，本港局勢並非首次出現緩和迹象，現時仍未知道是否已經過最壞時間，另外中美貿易談判不時出現反覆，以上兩個因素仍有不確定因素，往後仍會困擾市場，現時不宜太過樂觀。