10強積金基金 友邦下調管理費

一律下調0.2個百分點

友邦減費的10隻強積金基金當中，以亞洲與歐洲股票基金管理費最低，並分別將由1.7795%，下調至1.5795%。管理費下調後，友邦亞洲股票基金收費水平，將低於宏利的1.75%，以及中銀保誠的1.6375%，而永明則以2.03%繼續成為收費最貴基金。

至於香港與大中華股票基金管理費，亦分別由最高1.825%，下調至最高1.625%。向來受市場關注的港股基金，友邦管理費未調整前，其收費水平屬市場的第二高，減價後繼續低於永明的2.03%，及略低於中銀保誠的1.6375%，但收費仍然高於其他港股基金；其大中華股票基金亦低於永明及宏利的1.9%水平。

混合資產基金 下調至最高1.73%

混合資產基金方面，友邦基金經理精選退休基金管理費由最高1.93%，下調至最高1.73%，但繼續高於整體市場；而旗下人生階段基金當中，增長組合、均衡組合及穩定資本組合基金管理費，亦分別由最高1.825%，下調至最高1.625%。