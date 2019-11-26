飛鶴反駁沽空報告 復牌飈一成

本月13日才掛牌的中國飛鶴，上星期五被GMT指控盈利水平異於同業，具有典型欺詐特徵，公司停牌後當晚出通告澄清指出，聯席保薦人對招股書披露進行了盡職調查，公司亦已取得內地主要合作銀行截至9月底的公司現金狀况證明。同時取得內地稅務部門局出具的納稅證明，證明公司經營規模和狀况。

卡森國際收復大部分失地

上星期四（21日）因MSCI叫停納入指數，股價大瀉98%的雅高（3313），主要股東宏勝所持5.3億股兩日內悉數已被斬倉。昨日雅高股價反彈，收報0.61元，升1.18倍。據中央結算系統（CCASS）資料，雅高出事後，時富證券接貨最多，共接下6493萬股，佔總股本2.1%；另一券商鴻鵬資本亦接下了5000萬股，佔比1.61%。沽貨最多的是交銀國際，但也只賣走263萬股，持倉達到4.56%的冠泓證券，亦只沽走158萬股，佔總股本才0.05%。

另外，上星期四被沽空機構殺人鯨資本狙擊，股價也跌逾90%的汽車皮革及家具生產商卡森國際（0496），繼上星期五復牌後反彈近5倍後，昨日再升52.09%，收報4元，與遭狙擊前股價4.58元計，兩日反彈已接近收復大部分跌幅。