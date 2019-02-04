阿里暗盤升近5% 孖展客有錢賺 頂頭槌分派比率7.31% 帳賺逾300萬

明報記者 馬迪帆

本次阿里招股適逢息口高企，券商提供孖展息率接近4厘，計入孖展息成本，大手入飛的散戶需見到阿里首日有近1%、甚至1.5%的升幅才可避免「賺價蝕息」（見表）。惟阿里最終中位定價每股176元，相較上周五美股ADS收市價186.8美元，有近4%折讓，即本港股份只要追平ADS價格，已可保賺不失。而根據富途資料，阿里昨日暗盤最多曾升7%，若首日勢頭延續，此次孖展客將大有贏錢空間。截至昨晚11時15分，阿里ADS報189.74美元，再升1.6%。

每手帳面賺820元 ADR昨晚續升

以認購50手阿里為例，假設息率3.88厘，借九成孖展，不計手續費，涉及借款約85萬元，6日息約為540元。其中多數散戶獲派3手阿里，以昨日耀才暗盤收市價計算，每手帳面賺820元，總計賺2460元。而即使計入孖展成本，依然賺約1900元。若「頂頭槌飛」大戶以上述息率借九成，孖息則高達67.5萬元，但計入借錢成本，依然賺逾300萬元。

有機會帶動微博等回流香港

雖然暗盤一片向好，但分析師認為，阿里因作第二上市，升幅始終受ADS股價所限，未來難以出現飈升，宜作長線部署。第一上海首席策略分析師葉尚志表示，現時阿里美股處於高位，相信未來可平穩發展，若是以現金入貨應長線持有。而孖展客因有利息在身，見到股價「耷頭」可即時出貨，以保不失。他續表示，阿里上市有機會帶動如微博等在美國上市的大型中資股回流香港。

匯盈：短期內染藍機會不大

信誠證券聯席董事張智威亦認為，阿里升幅視乎美股情况，不過因本港有機會「開綠燈」助其納入恒指，屆時各大基金將買入阿里，因此以中長線而言，亦有所憧憬。

匯盈資產管理董事總經理謝明光認為，阿里「染藍」雖然可期待，但料要有一番諮詢，需時不短。他續指，此次阿里新股與衍生工具齊發，相信輪商有動機為吸引投資者入貨，而托高正股股價。