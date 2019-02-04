朗8三房不足800萬 持貨3年實蝕4%

元朗區於剛過去周末兩天只錄得4宗買賣成交。中原副區域營業經理王勤學表示，朗屏8號5座中層A室，實用面積610方呎，新近以795萬元獲新買家承接，實呎13,033元；原業主2016年10月以785.8萬元一手買入單位，持貨3年，額印鬆綁後易手，帳面獲利約9.2萬元，惟扣除稅項和其他雜項開支，估計實際蝕逾30萬元或約4%離場。另馬鞍山薈朗亦錄一宗額印鬆綁成交。市場消息指，屋苑1座高層A07室，實用面積293方呎，1房間隔，以535萬元成交，實呎18,259元。原業主2016年8月442萬元一手購入，帳面獲利93萬元或21%。

豪宅市場亦見劈價成交。市場消息指出，九龍站天璽彗鑽璽高層E室，實用面積670方呎，2房間隔，原業主最初開價2700萬元放盤，其後累減612萬元或23%，最終以2088萬元成交，實呎31,164元，成交價低市價逾四成，重返同類7年前水平。不過，原業主早於2009年以1345萬元買入，持貨10年，帳面仍獲利743萬元或55%。

城市花園3房低市價一成易手

此外，北角城市花園亦有3房戶業主減價，以低市價一成沽出單位。中原區域營業董事林龍南表示，城市花園1座高層C室，實用面積792方呎，3房套間隔，原業主9月叫價1380萬元放售，惟見近期社會局勢不穩，居港時間減少，決定減價沽貨，並累減至1200萬元或13%。不過，減價後有多組買家有意洽購後，最終售價提高至1228萬元沽出，實呎15,505元，但成交價仍較市價低一成。原業主2012年2月720萬元購入上述單位，持貨7年，帳面獲利508萬元或71%。