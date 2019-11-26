賢文禮士洋房呎價不足4萬 低鄰屋四成

可留意的是，據賢文禮士成交紀錄冊顯示，上述B屋可送贈家具，但成交價不包括任何車位（有權認購3個車位），而去年以2.96億元售出的A屋，成交價則包含兩個車位（另有權認購多1個車位），同時亦獲贈家具。

雲海別墅再沽兩幢洋房

同時，新地（0016）馬鞍山雲海別墅昨日售出兩幢洋房，為Lily Avenue3號及7號屋，成交價4581.32萬及4697.5萬元；以洋房實用面積2827及2699方呎計，實呎分別1.62萬和1.74萬元，買家均選用1830日特長成交期，如於720日完成上會，買家最高可獲樓價3%回贈。雲海別墅本月至今累沽17幢洋房，套現約8.5億元。

新盤銷售部署方面，本月中於社會形勢急劇惡化下開展首輪銷售、迄今累沽約33伙的路勁基建（1098）元朗山水盈，周五開展次輪銷售推出108伙，其中69個分層單位以發價單形式推出、另39伙以招標形式發售；山水盈今次招標單位，包括屬首次登場的28幢洋房，實用面積介乎2101至3889方呎（1號屋）。

嘉峯匯今日首開示位 料日內開價

路勁同時加推山水盈35個3房單位，實用面積966至997方呎，定價1280.8萬至1462.5萬元，但最高直減折扣由18%減至今次14%，即折實售價由1101萬至1257萬元。此外，早前因社會氣氛惡化煞停公布開售詳情的嘉華（0173）啟德嘉峯匯，今日首次向傳媒開放示範單位，預計日內公布首批開價。另國際集團發展的西貢洋房項目尚林，下周一推出A、B號屋招標，實用面積分別為1697及2238方呎。