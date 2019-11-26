城市金庫劏舖 6年蝕八成易手

THE SHARP撻訂貨 平6年前35%沽

另方面，銀座式商廈售價同樣未見起色，由金朝陽（0878）發展的銅鑼灣銀座式商廈THE SHARP，早前再錄撻訂個案，涉及為9樓單位，面積1579方呎，於2013年初以5372萬元沽出，惟近月撻訂，估計買家損失25%訂金，即約1343萬元離場。據土地註冊處顯示，上述單位最新以3510萬元重新售出，按面積1579方呎計，實呎22,229元，造價較2013年初低1862萬元或35%；新買家為得星有限公司。

大鴻輝荃灣中心樓上舖減租6%

此外，受社會運動影響，不少食肆結業，其中大鍋口海鮮火鍋店位於大鴻輝（荃灣）中心16樓之分店，早前結業，及後該樓面由另一火鍋店租用，月租30萬元，比大鍋口租金32萬元略低6%，以面積8903方呎計，呎租約33元。

上水石湖墟新康街67號行樂坊地下1、2、8號舖及1樓，租用多年的行樂軒燒鵝海鮮酒家滿約後結業，物業連同地下9號舖，由龍豐藥房以月租55萬元租用。