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意外保險填補醫療保障缺口

【明報專訊】現時市民出街有機會遇上意外，特別現時社會環境較多突發意外，好像有示威者掘磚令路面凹凸不平，長者有機會跌倒，甚至碰上催淚煙而感不適，假如發生意外不用入院，或者入院後康復治療，一般實報實銷的住院保險未必幫到手，反而意外保險在現時環境可以發揮作用。

明報記者 龍彩霞

顧名思義，若不是「意外」，意外保險不會理賠。例如示威現場出現衝突，受保人在明知有危險的情况下仍前往該處，不論是否路過或參與活動而導致受傷，有些保險公司可能認為不是「意外」而拒賠。

意外保險保費相宜，唯投保年齡多不可超過60歲，但若已有人壽都不妨加入意外保險，因為可彌補住院缺口。現今的意外保險標榜全面保障，上至身故傷殘，下至門診跌打都有覆蓋。保費方面，以保泰「觸木保」為例，55歲女性投保人士每月保費63元，而男性為92元，投保額為42萬元，每項骨折意外6次診症，每次500元；每項非骨折意外4次診症，每次250元。每保單年度合共8次診症。

各公司意外保險保障項目大致相若，身故或永久及完全傷殘可得100%賠償，部分保單更會就因乘搭公共交通工具或私家車發生意外而引致死亡或永久及完全傷殘，給予雙倍賠償，另亦會就不同程度的傷殘而向受保人作出賠償。此外，現時的意外保險不止提供傳統的傷殘保障，還有入院、門診、燒傷及跌打等醫療保障項目，另由於意外保險屬全球性保障，故亦會提供全球緊急支援。

醫療保障方面，恒生個人意外保險計劃A，醫療費用每個保單年度上限1萬元，而計劃B則賠償額可達2萬元（見表）；友邦保險「盛年意家保」計劃一每宗意外醫療費用索償上限1.5萬至4.5萬元，即使受保人已買醫保，惟醫療費用屬實報實銷，故只可就單一事故進行一次過索償。

評估工作性質風險 釐定保費

一般而言，承保商以受保人的工作性質而評估風險，從而釐定保費，限制保單可承受的風險。以英國保誠為例，該公司設四大職業類別，由低危的類別一，即為從事室內或專業或文職工作的人士，至最高的類別四，為從體力勞動的人，例如搭棚工人、持械護衛員及拖車司機。若投保人轉工，亦需在指定期內向保險公司申報，以確認新職業是否受承保。

就投保年齡及供款年期而言，恒生的受保年齡由18歲或以上及不超過60歲，友邦旗下意外保險則有3個計劃；視乎年齡而定，其中豐年意家保投保年齡由50至70歲，可提供保障至80歲，保費不變。以一名30歲從事室內文職工作的人為例，友邦每年保費1980至5500元，恒生則只需要780至1560元，其中友邦受保人年齡由18至65歲保費最貴，而50至70歲保費就較平，年繳只需1631至2785元。

部分意外保險的條款列明不保事項，例如有保單不會保障「違反或企圖違反法律或拒捕」，如果原合法的公眾活動被定性為非法，而受保人繼續參與活動，保險公司就有機會以此拒賠。

附加暫時傷殘保障 停工可獲定額賠償

不過如果受保人不幸在意外中導致傷殘甚至身故，實報實銷的醫療保險便照顧不了受保人及其家人長遠生活所需。市面上個人意外保險可對受保人因嚴重意外身故或永久傷殘而作一筆過的賠償。以三井住友保險「平安寶3.0」為例，若受保人在意外中身故，保險公司會作出高達100萬元的賠償（最高賠償額視乎選購保障計劃而定）。受保人可在個人意外保險中附加暫時傷殘保障，如受保人因意外導致暫時不能工作，便可在該期間根據自己每周薪金獲定額賠償，最長可達104周（即兩年）。

[退休綢繆]

相關字詞﹕匯豐「萬全保」 意外保險

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