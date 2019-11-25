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和富業主硬淨 實呎維持1.6萬

【明報專訊】本港反修例風波持續接近半年，惟社會衝突仍未平息，上周起更連續多日「三罷」，多區二手交投放緩，其中樓齡約35年的北角和富中心本月暫錄1宗成交，實呎16571元。有代理指，相信短期內屋苑二手成交宗數將處低位，而實呎則維持於1.6萬元水平。

明報記者 周綺琪

中原高級區域營業董事林龍南指，雖然早前港府宣布放寬按保後，北角區曾於短期內錄得4至5宗二手成交，惟區內業主持貨能力較強，社會事件對業主放盤心態未有太大影響，故區內二手交投依然淡靜，其中和富中心本月僅暫錄1宗成交，上述單位為1座9樓C室，實用面積875方呎，3房1套間隔，原業主早於6月、社會運動開始前以1650萬元放售，及後有見市場氣氛不穩，最終減價200萬元或約12%、至1450萬元才獲承接，實呎16571元。

李嘉誠外甥9626萬購紅山半島

社會衝突近日再度升溫，但仍無損名人入市意欲。土地註冊處顯示，港島南區大潭紅山半島松柏徑雙號屋，實用面積3136方呎，於上月底以9625.6萬元售出，實呎30694元，買家為有「磅秤大王」之稱查毅超（CHAI NGAI CHIU SUNNY），亦即長和系資深顧問、香港首富李嘉誠的外甥。資料顯示，查氏支付約409萬元印花稅，為樓價4.25%，意味他是以首置名義入市。

另據土地註冊處顯示，大潭陽明山莊5座中層41室，實用1042方呎，於本月初連同一個車位，以2720萬元易手，實呎26104元，登記買家為湯振邦（TONG CHRISTOPHER CHUN BONG），即早前曾表示「社運下買股好過買樓」的紀惠集團行政總裁湯文亮的侄兒；湯振邦亦支付115.6萬元印花稅，為樓價4.25%，意味湯振邦以首置名義入市。

湯文亮侄2720萬購陽明單位

原業主於2008年5月以1475萬元購入單位，帳面獲利1245萬元或84%。

本港社會衝突持續升溫，市場氣氛不明朗，二手交投放緩，其中資助房屋方面，個別單位續錄低價成交。市場消息指，黃大仙鳳德邨碧鳳樓低層10室，屬銀主盤，實用面積約443方呎，新近以290萬元（未補地價）易手，實呎約6539元，呎價屬近半年低位。

原業主於1998年以約24萬元未補價購入單位，惟自2015年開始，先後多次抵押單位借貸，單位最終淪為銀主盤。

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