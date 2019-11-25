尚格雲頓3.19億放售君臨

實呎逼9.5萬 叫價較買入價高2.7倍

據悉，尚格雲頓或有關人士於2004年6月分別以4324萬元及4264萬元購入上述兩伙，持貨至今15年，作自住用途，若單位成功售出，帳面獲利2.7倍。另外，值得留意是，有意購入的準買家要備有500萬元本票，方可參觀上述單位。

另市場再錄低市價成交個案，就連盛產居屋王的旺角富榮花園亦不例外。市場消息稱，富榮花園8座高層K室，實用面積431方呎，屬2房間隔，新近以490萬元於未補價市場成交，實呎11,369元，成交價重返去年底水平。原業主1998年157萬元（未補地價）購入，帳面獲利333萬元或逾2倍。

富榮未補價2房跌穿500萬

另外，四年一度區議會選舉投票日於昨日舉行，其中沙田區投票率高企，有區內代理指，受選舉日影響，昨日區內睇樓量與周六有明顯差別，亦比上周同期低約兩成。

市場消息指，火炭駿景園有「九七貨」終於返家鄉，單位位於11座極低層D室，實用面積1039方呎，3房間隔，以1100萬元成交，實呎10,587元；原業主1997年6月高峰期以1000萬元購入，帳面獲利100萬元或10%。

周末十大屋苑8成交 7屋苑捧蛋

此外，十大屋苑方面，成交量未見明顯回升，連續3周維持個位數水平。據中原統計，本周末十大屋苑錄得8宗成交，與上周的7宗相若。不過，8宗成交有半數來自天水圍嘉湖山莊、另鴨脷洲海怡半島及東涌映灣園分別各錄得2宗成交，亦即其餘七大屋苑均屬「零成交」。