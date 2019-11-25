建滔張國榮等12億掃駿嶺薈12伙

駿嶺薈自上周突擊開價後，隨即於上周六首批開售23伙。不過，有別市場同類物業以招標形式發售，項目首批只限公司員工、員工家庭成員或商業伙伴購買。綜合市場資訊，周末一手成交合共錄得約42宗成交，屬按保放寬後最淡靜的周末，而據成交紀錄冊顯示，項目上周六開售當日共沽出16伙，包括14座洋房及2個頂層連天台特色戶，當中有12伙、即75%已售單位為發展商及相關人士購入；集團主席張國榮以1.3億元購入63號洋房，洋房實用面積達5376方呎，屬6套房間隔，連1178方呎花園及1440方呎天台。

周末一手42宗 項目佔16伙

與此同時，張國榮3名兒子張祖兒、張家成、張家豪，分別以1.49億元、1.08億元及1.08億元，購入55號洋房、29號洋房及28號洋房，上述洋房實用面積由4317至5976方呎。至於張國榮兄長張國強亦斥資1.08億元購入實用面積約4315方呎的27號洋房。另一執行董事張廣軍的女兒張浩羚及兒子張冠壹，以1.02億元及1.01億元，購入30號洋房及31號洋房。

首批已售單位中，唯一兩個分層單位，為項目1座及2座的頂層連天台戶，亦由張國榮的兩名姪女，即何建茵及鄭佩琳，分別以5575萬元及5975.5萬元，各連同兩個車位購入；其中1座頂層單位，實用面積2784方呎，連2217天台，而2座頂層單位，實用面積2984方呎，連2297天台，兩伙同屬4套房間隔及設有私人泳池。集團預期，是次售出上述16伙可獲利約4.14億元。

值得留意是，上述12伙中，2個分層單位均採用100%現金付款計劃，即享有17.5%樓價折扣，並於5天內支付全數樓價，涉及1.15億元；而10座洋房全數採用60%現金付款計劃，享有12.5%樓價折扣，並需5天內支付樓價55%，涉及6億元。