今年賣樓逾百億 躋五大賣樓王

中海外地產董事總經理游偉光表示，即使香港現時受社會事件影響，但新盤銷情理想，顯示市場對住屋、無論是大眾化樓盤或豪宅的需求，均沒有減弱，加上香港土地新供應依然緊張，所以對樓市前景的取態仍樂觀。

天鑽料套96億 僅餘400伙待售

事實上，單位總數達1620伙的天鑽，目前已售出當中75%單位、估計套現逾96億元，待售餘貨只約400個；游偉光認為，天鑽熱銷顯示市民購買力仍強，換樓客和投資客並存，足以支撐樓市發展。

面對港府開徵一手物業空置稅勢在必行，游回應稱，中海外會按本身的銷售節奏推出旗下現樓餘貨，不會刻意加快銷售步伐。中海外旗下3個已屆現樓的項目，餘貨均屬豪宅或分層特色大戶，包括東九龍啟德1號5伙實用面積1650至2414方呎的低座大戶、鴨脷洲南區‧左岸2伙實用面積皆逾1700方呎的特色大戶，以及九龍海棠路62號兩幢實用面積4000餘方呎洋房，即上述3盤可供發售餘貨只有9個，會繼續以招標形式發售。

[發展商專訪]