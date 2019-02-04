中海外啟德跑道區地批建千伙 主打2至3房戶 連同組財團持區內5地涉424萬呎

明報記者 林可為

中海外為啟德投資常客，除上述獨資發展的4B區2號地皮項目，中海外與其他發展商合作，今年以來成功投得另外4幅跑道區住宅地，包括4B區1號地（向九龍灣內海）、4C區2號地（向維港）、4A區1號地（向九龍灣內海）、以及11月最新奪得的4A區2號地（向維港），5幅地皮可發展總樓面近424萬方呎。游偉光認為，跑道區5個地盤皆具一定規模，除可發揮龐大協同效應，亦有助提升戶型的多元設計。值得留意的是，新世界（0017）及會德豐（0020）等合組財團投得的另一幅跑道區4B區3號地（總樓面57.4萬方呎），較早時亦獲批建5幢27層高大廈及1幢6層高大廈。

游偉光：料項目最快後年初開售

事實上，中海外早於2016年開售的啟德1號，除是全港首個引入「港人港地」條款的私樓外，亦是啟德發展區首個開售的私樓項目。游偉光表示，中海外去年底以逾80億元、獨資投得的啟德4B區2號地項目（總樓面59.4萬方呎、折合樓面呎價1.35萬元），有信心成跑道區首個具備開售條件的新盤。

游續稱，項目早前已獲批則，提供單位總數約千伙，戶型涵蓋1房至4房，料主打2房、3房戶，計劃明年下半年申請預售樓花、最快2021年首季登場，為中海外獨資項目的重頭炮。由於項目面向九龍灣一帶的內港海景、兼可遠眺東九龍山巒景色，所以屋苑在整體布局、單位開則上，均會盡量善用海景優勢，料部分高層單位可望維港海景。

資料顯示，啟德私樓海景單位目前平均實呎介乎2.7萬至2.9萬元，業界估計，上述中海外4B區2號地皮項目的總市值，勢將超過150億元。

飛鵝山道3號不設指引價招標

至於中海外已上載銷售安排，推出全數5幢實用面積3525至3766方呎洋房招標的飛鵝山道3號，游認為潛在客戶均屬財力雄厚的富豪，購買豪宅是為求得心頭好，所以入市取態不會受近期社會事件影響。他指出，雖然是次招標不設指引價，但會以九龍區的豪宅洋房做價作參考。翻查資料，嘉里（0683）旗下九龍半山龍駒道緹山，今年較早時透過招標連售兩幢實用面積均為2846方呎的洋房，成交價2.35億元、實呎高逾8.25萬元，業界相信可作飛鵝山道3號的呎價參考。

[發展商專訪]