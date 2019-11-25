李志成：失業率上升 樓市失支持？

雖然最新失業率3.1%為兩年高位，但仍處於接近全民就業的低位，距離2003年SARS後失業率達8.7%的歷史高位仍差一大截，最多是就業市場稍「放緩」，預計暫時對樓價影響不大，今年全年樓價仍有望錄輕微升幅。社會事件持續，令不少人消費意欲減低，加上交通受阻，零售餐飲業自然首當其衝受打擊，未來亦不排除失業率會進一步上升，但現階段尚未需要以「惡化」來形容就業市場數字。

低息環境 利投資「磚頭」

另一邊廂，上月中《施政報告》公布放寬按保樓價上限後，二手交投步伐隨即加快。不過樓市短暫亢奮後，本月中社會氣氛下滑，部分發展商推售新盤步伐略見放緩，一手市况回軟。雖然如此，豪宅依然有價有市，最近有不少豪宅及洋房連錄承接個案，有位於屯門的洋房新盤沽出，成交價逾8200萬元，實呎價近3萬元，可見部分實力雄厚的買家對後市仍具信心。

未來樓市走勢有待觀察，中美貿易戰在達成協議「臨門一腳」再現變數，兩國關係再趨緊張，加上社會運動未有止息迹象，市場氣氛審慎。但整體而言，港經濟基礎穩健，銀行存款處於充裕水平，加上低息環境持續，相對其他投資工具，投資於「磚頭」有較穩定回報，對本港樓市仍有支持。

香港置業行政總裁

[李志成]