布少明：樓市能否回勇 還看資金鏈

【明報專訊】眾所周知，環球經濟潮流及樓股市場向來瞬息萬變，中美貿易戰首階段協議能否簽署成功仍存變數；兩國會否有新一輪經濟戰或貨幣戰尚是未知之數。另一邊廂，本港最新公布失業率升至3.1%的兩年新高，短中期內大有機會「愈升愈有」。誠如筆者常言，當失業率上升時會影響市民「飯碗」，繼而對供樓能力及整體樓市構成打擊。現時的警號是不得不提防。市場前景迷霧重重，買賣雙方均按兵不動靜觀市場發展，樓市交投短期受到影響是不足為奇。
本港投資氣氛尚未明朗，有看淡後市派更揚言未來樓價有可能大跌三成云云。當然筆者沒有「水晶球」，不可能完全否定這可能性，但以客觀條件而論，似乎出現的機會不高，相反從歷史角度來看，樓價長遠是「愈升愈有」。
舉個例子，額外印花稅（SSD）辣招實施至今屆滿9年，其間除了SSD推出加強版外，BSD及DSD亦相繼推出，連同多次的收緊按揭措施陸續登場，但樓價仍然反覆向上，即使近數月樓價由高位回落，但仍較SSD前未推出前錄約1倍升幅。
無可否認，短期不利因素籠罩，樓市氣氛向淡。然而，目前全球多國繼續維持量化寬鬆政策，「水浸」之下，資金必須尋找出路；本港大型銀行亦跟隨美國聯儲局減息，變相令低息環境持續；再者，樓市長期的供不應求是難以解決。
因此，我們若以2003年及2008年兩次「救市」作前車之鑑，利淡因素影響樓市同時，但亦有相對的利好因素「中和」，相信樓市後市的上升或下跌，視乎哪方面的因素發揮更強效力而定，從這個角度看，樓市未有一面倒大跌之理。