布少明：樓市能否回勇 還看資金鏈

本港投資氣氛尚未明朗，有看淡後市派更揚言未來樓價有可能大跌三成云云。當然筆者沒有「水晶球」，不可能完全否定這可能性，但以客觀條件而論，似乎出現的機會不高，相反從歷史角度來看，樓價長遠是「愈升愈有」。

舉個例子，額外印花稅（SSD）辣招實施至今屆滿9年，其間除了SSD推出加強版外，BSD及DSD亦相繼推出，連同多次的收緊按揭措施陸續登場，但樓價仍然反覆向上，即使近數月樓價由高位回落，但仍較SSD前未推出前錄約1倍升幅。

無可否認，短期不利因素籠罩，樓市氣氛向淡。然而，目前全球多國繼續維持量化寬鬆政策，「水浸」之下，資金必須尋找出路；本港大型銀行亦跟隨美國聯儲局減息，變相令低息環境持續；再者，樓市長期的供不應求是難以解決。

因此，我們若以2003年及2008年兩次「救市」作前車之鑑，利淡因素影響樓市同時，但亦有相對的利好因素「中和」，相信樓市後市的上升或下跌，視乎哪方面的因素發揮更強效力而定，從這個角度看，樓市未有一面倒大跌之理。

美聯物業住宅部行政總裁

[布少明]