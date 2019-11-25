廖偉強：港樓市曾歷3跌浪 長期輾轉升

香港是一個中西文化交流的集中地，更加是一個法制健全，低稅制及自由的城市，無論本地人及外國人都喜歡以此為家。回顧一路以來的發展，30多年前正值中英談判期間，當時不少香港人對前景感到憂慮，擔心香港回歸之後未必能夠適應中國的法制及文化，很多人都打算移民，再加上當時銀行利率高企（優惠利率20厘），人心惶惶之下，樓價自然崩潰，當時累積的跌幅平均約32%。

1997年7月1日香港回歸中國，不久後香港樓市即迎來第二次大衝擊，起因是1997年出現的亞洲金融風暴，之後幾年還有不同因素的影響，包括政府政策及SARS疫症等，結果幾年間的樓價累挫約65%，當年銀行利率亦相高，優惠利率仍達9.5厘。

至於數到第三次比較大的樓市跌幅是2008年的環球金融海嘯，不過當年的困局只維持了大約半年，樓價平均跌幅亦只有約14%。

上述乃香港地產在這40年間，經歷過的三次較大的跌幅。值得留意的是，頭兩次的大跌市，銀行的供款利息都是較高，當樓價下跌時，業主的供樓負擔相對吃力，拋售的壓力亦較大。

但是現今銀行按揭供款利率處於歷史低位，供樓負擔相對輕鬆，業主持貨能力較強，因此這10多年間，只要樓價調整約一成左右，市場便有很強的承接力，樓價難出現急挫的情况。

利嘉閣地產總裁

[廖偉強]