陳永傑：住屋與盈富基金 各有優點

今年11月12日是盈富基金（2800）上市20周年的日子，到底是買盈富基金抑或買住宅樓作投資好，不妨作一個比較，好讓讀者自行選擇。

20年前盈富基金在香港上市，成為香港的首隻交易所基金（ETF）。其來源是在1998年亞洲金融風暴期間，港府動用1180 億港元外匯基金買入恒生指數成分股股票迎擊「大鱷」，並於1999年11月12日將之上市。上市價為12.88元，截至今年同日價位為27.2元，升幅為1.11倍。但計及初時股息及送紅股，實際升幅為2.7倍。

同期本港住宅樓宇價格，代表二手樓的中原城市領先指數，由51.30點上升至11月3日止的179.40點，升幅為2.49倍，但未計入租金回報率。盈富基金與住屋樓價其實是「各有所長」，勝負並不明顯。投資盈富基金特點是不用揀股票，已經包括50隻恒生指數成分股在內，買賣方便，與普通股票無大分別，豐儉隨意。不過亦因為太方便可能作出錯誤的買賣決定，在股市常見。

投資住宅物業則投入金額甚大，以往付出首期約是樓價的一半左右，非人人負擔得起。但買樓肯定是長線投資，買賣成本高昂，流通量遠遜股票。不過，任何人都盡量想有瓦遮頭，不想風餐露宿，所以，一般人縱然買不起樓也要租樓居住，保障人身及財物安全。但在香港租金與供樓支出差不多，不少人認同如果能夠解決買樓首期，做業主總好過租客，因為租客要交一世租，買樓供款期卻有一個終結。供滿樓就不必再應付太多住屋開支，並完全擁有物業業權。

中原地產亞太區住宅部總裁

[陳永傑]