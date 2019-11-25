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湯文亮：樓市也有低溫症

【明報專訊】不少社運人士從理大出嚟後，雖然天氣唔凍，大約是攝氏20度，但是竟然出現低溫症要用鍚紙保暖。有人話那些出現低溫症的人其實是「毒癮發作」，我認為不能那麼武斷，如果社運人士染上毒癮，很容易從驗血知道，其實低溫症很多時都會出現在極度亢奮之後，當情緒平靜下來，身體的血糖水平降低，就會標冷汗，運動員經常會出現這個情况，他們叫這做「撞場」，只要將血糖水平提高，症狀立刻會消失，方法亦很簡單，只要給他們一罐汽水，一碗即食麵，馬上搞掂，唔需要冚氈保暖。

低溫症不但會出現在個人身上，甚至市場亦會出現低溫症。

我們以前經常聽到有人講一節淡三墟，這就是低溫症，其實香港樓市在樓價太高，中美貿易戰，以及社運之下，早已出現低溫症，樓市低溫症狀並不是樓價，因為樓價高低是由市場自行調節，反而成交量太低代表樓市出現低溫症，政府亦知道這個事實，所以林鄭在施政報告中將九成按保金額由400萬提高至800萬，八成則提高至1000萬元，放寬按揭成數即是給予樓市足夠糖分及碳水化合物，二手樓成交量立刻飈升。

寬按揭成數 業主反價封盤

本來林鄭做法是對症下藥，但她算漏了一件事，就是香港業主的觸覺是很敏銳，他們認為政府救市，不少打算賣樓的業主馬上反價封盤，甚至賠訂重售，有個別業主反價高達一成之上。不過，香港的買家又不是蠢人，就算有迫切性買樓但亦很難接受樓價在短期內上升一成以上，二手樓成交量立刻下跌，低溫症去而復還，這是林鄭始料不及。不過，這個結局仍然是理想，代表買家不會盲目追價，樓價就唔會不合理地上升。

政府毋須再出招救樓市

雖然二手樓成交量再次下跌，但我認為政府毋須為樓市提供糖分及碳水化合物，直接的說，政府毋須再出招救樓市，因為那些反價封盤的業主，如果見到打算買樓的人不再追價，便會自動降價，成交量又會再次上升，情况就好似出現低溫症的人一樣，就算不向他們提供糖分及碳水化合物，低溫症亦會慢慢消失，但如果政府再出招，反而會令到那些賣樓業主誤會政府一定會救市，不但不會將打算賣的物業降價，甚至會提價出售。所以，政府只要靜觀其變，當樓價下跌，二手樓成交量就會上升，低溫症就會消失。

紀惠集團行政總裁

[湯文亮 敢說反話]

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