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曾淵滄：貿談是主 人權法案是副

【明報專訊】美國參眾兩院通過了《香港人權與民主法案》，對資本市場影響不算大，因法案的最終執行人是美國總統，法案的實際效果只是要求美國每年衡量香港是否仍然符合一國兩制、高度自治的情况，頒發一張香港「自治權」的證明。若不符合，總統有權制裁香港及官員，但實際上，美國總統權力極大，有沒有《香港人權與民主法案》，他都有權以行政命令制裁全世界任何國家、地區或個人，正如目前特朗普制裁朝鮮、伊朗、華為……一樣。

因此，真正的實際效果的確只是要求美國國務院每年交一份香港的人權、民主、自治情况報告，制裁或不制裁香港，最終的决定是中美的關係，是中美貿易談判的結果，因此，市場更聚焦中美貿易談判的進展。

美總統權力大 沒法案也可制裁

10月底，11月初，市場非常樂觀地看這場談判，中美雙方都提出有可能簽署首階段的貿易協議。所謂首階段即雙方放棄某些在目前不可能談出結果，某一方堅决不退讓的談判，集中力量商討雙方都可能接受的部分。但是，談來談去，日子一天天過去，依然談不成，投資市場開始不耐煩了，擔心又將是一拍兩散。

中美料不會一拍兩散

一拍兩散是不會發生的，今年5月、6月表面上的一拍兩散最終迎來另一輪的談判，理由是中美雙方都沒有一拍兩散的本錢與條件，比較之下，中國更有條件打持久戰，美國消費者已開始習慣了加徵關稅的中國產品的售價，購買量會下降，因此對中國的廠家是有所打擊的。但是，中國政府正在努力推動的內銷市場也有足夠的能力補充不足，使到中國經濟增長儘管放緩，仍然維持在很高的水平，遠高於美國。

貿易戰拖下去，必然會影響特朗普的選情，中美首階段貿易協議遲簽早簽，都一定得在2020年總統選舉前完成，否則特朗普發起的這場貿易戰就將成為民主黨總統候選人最有力的攻擊特朗普的武器。想像一下，美國農民的農產品賣不出，美國消費者付高價買中國產品，但又沒有替代品，情况會如何？

貿易戰再拖 影響特朗普選情

這也是為什麼至今為止，中國仍有大約3000億美元的產品未被美國加徵關稅，這批產品多是美國品牌。近日，特朗普公開承諾就算於12月15日向這批產品徵稅，也會豁免蘋果公司的產品，否則，蘋果公司的產品就會面對三星的不公平競爭。特朗普的承諾公布之後，市場就馬上傳出12月15日向這些中國產品加徵關稅的日期又會延遲了。與這批產品有關的股所面對的壓力又可以暫時緩和了。

大學教授

[曾淵滄 滄海明珠]

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