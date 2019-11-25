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王弼：地緣風險升溫 大戰略怎部署？

【明報專訊】上周，美股持續高位窄幅徘徊，不過總計輕微下跌，全周受中美貿易談判和外交關係主導。王弼認為，事件再一次證明，坊間充滿假新聞，這些假新聞（或假分析）甚至出自一些著名國際關係專家或大行分析員之口，如果連這些人都紛紛錯判靠估，普羅市民單靠看標題炒股，又怎可能不被玩得團團轉？

本欄多次提醒讀者，中美貿易談判觸礁機會愈來愈高，這種反主流的逆向思維，可謂鳳毛麟角，王弼為何有這種膽量？因為當我作判斷的時候，除了非常老土地，好像特區政府官員念口簧說以「數據為本」，或一些財演說「數據不騙人」這等廢話外，王弼年輕的時候已經明白，讀大學其中一個目的，就是怎樣粉飾數據。因此，在假新聞假數據充斥的現今世界，怎樣能夠過濾流料，我認為唯有靠邏輯思維，才能有助辨別真假。

就好像貿易談判，無論多少新聞說侵叔很需要一個貿易協議，又說他會被彈劾，不得不在貿易談判簽城下之盟，但是，只要一看這些新聞，不過是CNN、WaPo或NYT寫的（或華文傳媒搬字過紙），這些傳媒，有什麼時候不唱衰侵叔呢？它們之前說的通俄門，不也是說侵叔大難臨頭，一定被彈劾下台嗎？

另外，就算侵叔有被民主黨人彈劾下台的風險（我認為沒有），他跟北京簽下了貿易協定，民主黨就會放他一馬嗎？

香港人權法 侵叔怎樣簽才是問題

所以，所謂侵叔很需要跟北京簽下貿易協定，根本是假新聞。

近來，終於真相大白，連《環球時報》總編輯胡錫進都承認，美國在談判佔上風，是中國希望達成協議！除了反證侵叔一向宣稱，是北京很想簽訂貿易協議外，更令我對自己的預測愈來愈有信心，就是12月15日的增加關稅，侵叔是有推遲的可能，但要取消關稅，則北京要付出一定代價，例如簽訂地點要在美國，最重要的，必定是在購入農產品上有先付款後付貨一類條款。

至於另一燙手的議題是《香港人權與民主法案》，之前許多專家預測，法案會在參議院石沉大海，王弼則說Mitch McDonnell如果有心阻攔，為什麼之前又通過針對西藏和台灣的法案？結果，參議院亦神速一致通過法案。目前大多數評論聚焦在侵叔究竟會不會簽，這根本是偽命題。在國會以大比數通過的情况下，加上會期超過10日，侵叔連口袋拉布(Pocket Veto)的機會也沒有，他要處理的是怎樣簽，而不是簽不簽。按侵叔一向「零成本」打嘴炮做戲托市方式，他應該會把通過人權法的責任推給國會，然後以萬般不情願的嘴臉簽下法案，給北京下台階，不過先付款後付貨等實際要求，則絲毫不會退讓。

掃入大家族企業高息債及長建

最近，無論「政壇不死身」基辛格，抑或彭博專欄，都對中美地緣政治持續升溫，作出令人憂慮的預測--就是處理不當，兩大國有機會開戰。對大多數人來說，當然覺得危言聳聽，不過在投資上，王弼還是小心為上，最近買得比較多的，都是香港大家族旗下企業的高息債和大量投資在英國的長江基建（1038）；早前大手購入的煙草公司，在侵叔有意放生電子煙的情况下，都是高息，而且在經濟衰退下不太受影響的投資。

98%買穩派息股 2%作高風險投資

有人可能會說，買這一類資產無發達，但王弼採取的策略，參考了《黑天鵝》作者Nassim Taleb，就是98%的資產都是買入非常穩定派息但升值潛力未必太高的資產，而把2%的投資，投進投機性極高、回報可以上百倍的資產類別，至於這是什麼資產，則要賣一下關子，反正大部分人不會、不敢、也不想相信，我就只好和知音人分享算了。

香港奧國經濟學院院長 fb.com/buytillsuspension

[王弼 投資王道]

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