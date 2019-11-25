何濼生：中國高質增長 基建平衡貧富省份

具可持續性沒犧牲生態 非小撮人獨享

說中國的經濟增長高質素有三個意義。一是它是屬於較平衡又或是再平衡型的，是以有可持續性；二是它不再是以犧牲自然環境和生態的健康達成的；三是它是共享的(inclusive) ，而非小撮人獨享的。

純以增長率看，印度有後來居上之勢。事實上自2014年以來，印度的經濟增長都高於中國。但近年中國經濟增長放緩，一部分是預計之內甚至是刻意造成的結果。原因是中國曾談綠色GDP多年，卻多年都未見具體行動；2012年，中國經濟增長由上年的9.6%大幅下降至7.9%，部分反映了中國政策上的轉向。據維基的資料，光是2012年全國要求改善環境保護的民間抗議活動超過5萬次。中央政府就提出了在2017年華北地區的空氣污染物要減排25%。經過兩年多的諮詢，2014年3月習近平在全國人大會期公開向空氣污染「宣戰」，4月國家採納了新的環保法，大大加強了要求和執法力度。2013年至2017年，中國有74個城市的PM2.5下跌了33%。今年北京曾紀錄到歷來最低、PM2.5只有每立方米23微克的數字。相反，印度雖有高增長，空氣污染卻每况愈下。

在共享增長方面，中國表現更是非常突出。改革開放前的1978年，逾九成的中國國民每天生活費在1.9美元以下，屬於赤貧。今天處於赤貧邊緣的、每天生活費在3.1美元或以下的，仍有5400萬。40年來脫貧的人口逾7億。

40年來脫貧人口逾7億

在平衡型增長方面，中國近年經濟增長，以貧窮省份領先沿海省份。去年數字：西藏增長10%；貴州9.1%；雲南8.9%；江西8.7%；陝兩8.3%；青海7.2%: 寧夏7.0%。反而廣東和江蘇只有6.8%和6.7%的增長。

何以中國的經濟增長居然可以以貧困地區帶頭？這要歸功於國家對貧困地區投入的基建。修橋、築路、高速鐵路、機場設施、水電供應等，均是不問私人回報而只以社會回報決定是否投入。大量基建投入於窮鄉僻壤，是中國脫貧工程成功的要因。

嶺南大學潘蘇通滬港經濟政策研究所高級研究員

[何濼生 濼觀天下]