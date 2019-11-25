何國良：中國新經濟模式 高速發展有睇頭

股市有波幅沒升幅再現

可惜好景不常，當參與的人數和資金轉多後，追逐這些新上市股票的節奏亦加快。由於大家心理上都不想接火棒，以往需要走好幾星期的行情，很多情况下，兩三天就已經完成。令不少投資者跟入跟出時，如果把握時機不對，往往就本該可以獲利的投資機會，反而變成一項敗北的投資。在這樣的情况下，本來大家興致勃勃的上市IPO新品行情，亦在這個時候有點靜下來。雖然有大型股票IPO再度重臨，可否再掀起另一番熱潮，恐怕只是個未知之數。畢竟，11月年結的投資者有不少，特別已經有所獲利的從業員，不犯大錯的心態充斥市場。因此，筆者看來，要有所突破，就要等資金再度活躍之時了。

上周有討論過有關澳門發展的一些想法和看到企業在經營層面上，為特定客戶作出更貼近他們日常需要的一些優惠，例如更便捷更划算的流動支付應用，以期達到顧客和公司雙贏的局面。

最近，看了一份券商的研究報告，指出新經濟消費模式，流動支付平台是在其中一個在過去發展中，不可或缺的一個重要部份。而他們指出，新經濟消費模式在中國，將會在未來好一段時間中受惠於幾個因素而繼續高速發展。

首先，形成價格的結構出現了改變。以往，傳統的製造、批發，以至零售模式，形成層層疊的情况，每個環節都在過程中抽取他們的利潤，結果到了消費者手上的貨，有機會是出廠價的4倍。因此，一個有力持續推動新經濟消費模式的動力，來自於線上線下價格併軌，價錢更為消費者所承擔，增加了銷量。

獨有消費群 撐新消費模式

外，在中國持續支撐新經濟消費模式的另一因素是它獨有的消費群。他們有城鄉中的居民，新晉的中層階層，線上活躍消費者和大媽。雖然他們在網上消費的特點並不一樣，例如，線上活躍消費者就會跟隨KOL的推薦，亦是網上優惠券的常客，但同時他們亦驅動了懶人經濟(Lazy Economic)的成長。這亦解釋了為什麼新經濟消費模式在中國特別蓬勃的原因。不過，新經濟消費模式中的一個特點——度身訂做(customization)，如果更有效發揮，將能更切合千禧一代的需要，這亦會是下一代股王所在之處。

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[何國良 基金看世界]