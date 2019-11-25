周顯：強制披露交易對手身分屬德政

日前證監又有新措施，是要求披露交易對手的真正身分，我也認為是德政。要知道，上市公司的大部分鼠竊狗盜的行為，都是來自關連交易，也即是我們行家常說的「偷錢」。

關連交易也有好的 不應一刀切

當然，關連交易也有好的，例如當年呂志和家族把澳門賭牌注進嘉華建材（0027），成就了今日的銀河娛樂。因此我也認為，不應一刀切地把所有的關連交易切斷。然而，如果是偷偷摸摸的去做，明明是關連交易，但卻不公布出來，例如幾年前的東方明珠石油（0632），為什麼要偷偷摸摸不公布？自然大有文章，絕對應該禁止。

不過，現時很多基金的目的，就是為了隱藏身分，因此雖然市况不景，但九號牌基金仍然大受歡迎，正是因為「人頭基金」的盛行。我懷疑證監究竟有沒有能力嚴格執行披露交易對手的真正身分。

再說，有時做交易，真的很難做到知曉對方的真實身分。對方有心騙你，你又怎可以防避？但話說回來，如果交易對手也要受到證監監管，這麼麻煩，如果是非上市公司，很可能索性取消交易算了。

[周顯 投資二三事]