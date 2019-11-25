盧楚仁：經濟遜美國 歐元料向下突破

說時遲那時快，拉加德在履新後首次演說表示，貿易戰帶來世界以至歐洲經濟不穩定，她鼓勵歐洲各國增強內需，包括通過增加公共投資，歐洲央行則會盡其職責，繼續支持經濟應對未來的風險。拉加德的言論反映她對歐洲未來的經濟仍然較為悲觀，故金融市場亦把她的言論解作為傾向維持寬鬆貨幣政策。

歐洲衰退風險大於美國

當拉加德發言的時候，歐洲亦剛好公布一連串PMI數據，仍以壞消息佔多數，雖然歐元區製造業PMI做好，但綜合PMI和服務業PMI則轉差，反映歐洲經濟仍未見底。歐元要轉勢的話，不單止歐洲經濟要轉好，而美國經濟則要轉差，令美元受壓歐元才有機會轉勢為牛市。

上星期五晚美國所公布的一連串PMI數據則表現亮麗，無論製造業PMI，綜合PMI及服務業PMI均全線做好，當中服務業PMI更創下7個月以來最大升幅。另一個數據，密歇根大學消費信心指數亦顯著做好，反映美國經濟相當強勁，和歐洲相比之下簡直相形見絀。以目前之形勢來判斷，美元轉弱歐元轉強的機會不大。

至於耶倫說美國經濟有衰退風險，我亦相信一個國家的經濟增長不會無了期地持續下去，總會有出現衰退的時候。不過我相信短期內以至明年美國大選年，美國出現經濟衰退風險的機會不高。

若論到經濟衰退的風險，以目前來說，肯定歐洲出現經濟衰退的風險遠高於美國。若歐洲經濟數據仍然疲弱的話，估計拉加德不會無動於中坐視不理，我認為不能排除拉加德有機加碼量寬來作應對。總的來說，現階段經濟在美強歐弱的形勢下，歐元兌美元有機會挑戰甚至向下突破10月1日的低位1.0879，而邁向下一個支持位1.0800及1.0569。

英鎊向下挑戰1.2582至1.2525

英鎊方面，之前和大家分享到英國經濟有急速下行轉壞的趨勢，令英鎊會受壓。剛好在上星期五英鎊兌美元錄得三周以來最大的單日跌幅，主要和歐元一樣受到經濟數據轉差所拖累。英國上星期五公布了製造業PMI和服務業PMI，兩大數據均表現未如人意，反映英國無論製造業抑或服務業均急速惡化，加深了金融市場對英倫銀行會在12月19日議息會議中，將會減息而利淡英鎊，相信之前炒作英國在有協議脫歐下，令英鎊反彈的行情已告一段落。

另一方面，市場亦已預期英國保守黨可以在今次選舉中獲得大勝，令英國正式可以在1月31日有協議下離開歐盟。但現在金融市場才如夢初醒，開始炒作英國經濟可能步入衰退的行情，在此壓力下，英鎊兌美元年底前有機會向下挑戰1.2582至1.2525水平。

感恩節消費旺季利美元

最後，本周四是美國感恩節大假，亦是美國消費旺季的開始，相信今年在美國股市屢創新高及經濟穩健增長下，相關感恩節銷情應該會十分理想，若銷情理想的話，估計美元後市會進一步打下強心針。

筆者會在本周三、四及下周一替不同金融機構擔任講座嘉賓，會分別分享外匯交易策略、2020環球政經大事及金匯走勢分析。有興趣的讀者可以電郵jasperlo1965@yahoo.com.hk給我查詢及報名。

資深外匯及商品獨立分析師

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[盧楚仁 金匯商情]