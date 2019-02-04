摩根大通亞洲：高位反手做淡 美團Put 12388

【明報專訊】港股上周走勢反覆，輪證資金流亦反映投資者對後市看法分歧，截至上周四的5個交易日，恒指好倉錄得約3700萬元淨流入，同期淡倉錄8400萬元淨流出。美團（3690）季績勝預期，賺13.3億元人民幣，市場原先預期經營虧損；收入增速達44%，主要來源餐飲外賣業務的收入按年升近40%。外賣業務之外，毛利率更高的到店、酒店及旅遊業務亦錄39%增長。分析指，這反映美團將平台用戶消費延伸至其他領域的策略見效。美團上周五曾突破100元大關，創上市新高。輪證資金流顯示，投資者於美團業績前傾向累積美團好倉，截至上周四，美團好倉連續4個交易日錄淨流入，累計逾5200萬元。如投資者仍看好美團，可留意美團購12268，行使價112.32元，實際槓桿約6.4倍，最後交易日20年3月31日，或美團牛60483，收回價95.2元，實際槓桿約13倍；看淡則可參考美團沽12388，行使價89.98元，實際槓桿約5.3倍，最後交易日20年4月6日，或美團熊62812，收回價108.8元。