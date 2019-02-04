瑞銀亞洲：美團曾突破百元 看好Call 13285

【明報專訊】美團點評（3690）第三季賺13.3億元人民幣，已是連續兩季錄得溢利，更表示餐飲外賣業務交易宗數增38%至25億，市場領導地位鞏固。上周五美團業績後做好，曾急升超過一成，高見103.5元，雖然午後升幅收窄，但仍維持約7%左右的升幅。根據瑞銀於星期五的即市資金流紀錄，資金流出美團認購證獲利，部分反手買入認沽證作看淡部署。如投資者看好美團，可留意美團點評認購13285，行使價112.38元，20年4月到期，有效槓桿約6.6倍。相反，如投資者看淡美團，可留意美團點評認沽12344，行使價89.83元，20年4月到期，有效槓桿約4.7倍。投資者如不想受引伸波幅影響，可轉為留意牛熊證選擇。如投資者看好美團，可留意美團牛證62310，收回價88元，20年2月到期，有效槓桿約7.1倍。相反，如投資者看淡美團，可留意美團熊證62665，收回價105元，20年3月到期，有效槓桿約8.9倍。
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