何啟聰：股價企穩330元 騰訊Call 25891

【明報專訊】美團（3690）第三季扭虧轉盈，曾創出103.5元新高。美團連續兩季錄得盈利，市場憧憬股份有望獲得重新估值，或是股價抽升的原因；不過美團100元關口得而復失，反映該水平仍待消化獲利沽壓。美團好倉有大額資金獲利，追貨好友則向上換馬至行使價在110元以上的價外認購證。看好可考慮美團認購證13174，行使價115.1元，20年04月到期，實際槓桿約5.6倍。相反看淡可留意美團認沽證12496，行使價85.88元，20年05月到期，實際槓桿約4.2倍。重磅股騰訊（0700）周五止跌回升，開市重上330元後，大致維持升勢，收市升逾1%，回升至333元以上。向上有待重上一個月高位337.6元，支持參考325元水平。騰訊反彈，好淡倉均有投資者考慮。看好可考慮騰訊認購證25891，行使價365.2元，20年03月到期，實際槓桿約11.1倍。(本結構產品並無抵押品)
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