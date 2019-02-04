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何啟聰：股價企穩330元 騰訊Call 25891

【明報專訊】美團（3690）第三季扭虧轉盈，曾創出103.5元新高。美團連續兩季錄得盈利，市場憧憬股份有望獲得重新估值，或是股價抽升的原因；不過美團100元關口得而復失，反映該水平仍待消化獲利沽壓。美團好倉有大額資金獲利，追貨好友則向上換馬至行使價在110元以上的價外認購證。看好可考慮美團認購證13174，行使價115.1元，20年04月到期，實際槓桿約5.6倍。相反看淡可留意美團認沽證12496，行使價85.88元，20年05月到期，實際槓桿約4.2倍。重磅股騰訊（0700）周五止跌回升，開市重上330元後，大致維持升勢，收市升逾1%，回升至333元以上。向上有待重上一個月高位337.6元，支持參考325元水平。騰訊反彈，好淡倉均有投資者考慮。看好可考慮騰訊認購證25891，行使價365.2元，20年03月到期，實際槓桿約11.1倍。(本結構產品並無抵押品)

（免責聲明：筆者為瑞士信貸(香港)有限公司的代表 ，並身為證監會持牌人，並無持有相關上市公司的任何財務權益。本文內容僅供參考，並不構成要約、建議或促使任何人士提呈買賣或認購任何證券。結構性產品價格可急升或急跌，投資者或會蒙受全盤損失。本產品並無抵押品。如發行人無力償債或違約，投資者可能無法收回部份或全部應收款項。牛熊證備強制贖回機制而可能被提早終止，屆時(i)N類牛熊證投資者將不獲發任何金額；而(ii)R類牛熊證之剩餘價值可能為零。有關恒生指數或恒生中國企業指數的免責聲明，請參閱上市文件。過往表現並不反映將來表現。投資前，投資者應瞭解風險，並諮詢專業顧問及查閱有關上市文件。瑞信之聯屬公司為結構性產品之流通量提供者，亦可能是唯一報價者。本文任何內容概不構成投資、法律、會計或稅務意見、並無聲明任何投資或策略適合或符合閣下的個別情況。結構性產品交投量並不是結構性產品表現的指標，投資者不應僅依賴交投量歷史高位數據以釐定結構性產品日後的表現。）

瑞信香港認股證及牛熊證銷售主管

[何啟聰]

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