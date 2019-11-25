劉思明：短期盼美團阿里掀炒風

恒指上周初低位回升，升上27093點掉頭向下，周四曾低見26306點「跌凸」，低位有支持反彈，全周收報26595點，升268點或1.02%；國指升0.78。大市日均成交711億元，低於60天平均逾半成略淡。走勢上，恒指仍處於8月見底回升的上升通道之內，保持中線向好趨勢；短線位於通道下半部，上周曾高收中軸約兩萬七之上，可惜翌日就得而復失，繼續於低位至中軸約26100至27100點範圍。

恒指續處26100至27100點範圍

大市方面，據《明報》港股數據庫，上周五升跌比率56比44，升逾3%佔上升股份半成，跌逾3%佔不足一成；上周有兩日跌多升少，其中1日（周四）有超過八成半股份下跌，但跌逾3%佔比少於一成，反映上周回調壓力不大。全周計，升跌比57比43，大市跟指數一樣偏好。

中短線趨勢寬度改善但轉強，中線趨勢好淡水平角力。恒指國指成分股高於10天線、20天線比例上周低位回升，升至近五成強弱分水嶺回落，反映大市反彈至10天線、20天線有阻力；高於50天線比跌至四成有支持，上周在五成水平上落，普遍於50天線爭持，中線向好趨勢受考驗但未完全轉差。

至於行業，本報數據庫追蹤的30個行業，上周有兩成下跌，燃氣供應、醫藥保健、本地零售服務跌1%多，各有三四成股份上升，表現已經是最差，反映大市沒有太大沽壓。上升行業中，內房近3%、有逾九成股份上升，跑贏一眾行業；金屬及礦石、食物飲品升逾2%，僅四五成股份上升；緊接的家居用品升逾2%、卻有八成股份上升。

眾安調整後再轉強 值得留意

內房股除了上周或過去多次提到的世房（0813）、雅生活（3319）保持強勢外，雅居樂（3383）上升動力增強，短線可以留意。家品TCL電子（1070）、敏華（1999）上周急升逾半成，當中上周談到的敏華，短線回調於5.5元料有支持，繼續可以留意。

美團第三季業績強勁，盈利能力持續提升，刺激股價上周五急升逾一成再創新高，雖然高位回吐，收市仍升逾半成，並帶動互聯網服務眾安（6060）、新東方在線（1797）、同程藝龍（0780）受到追捧漲逾半成。當中，眾安調整後再度轉強，可以留意。

事實上，眾安業務持續發展，今年上半年深化與螞蟻金服等夥伴戰略合作，其一核心的生活消費業務，即為電商平台提供風險保障的業務，上半年保費按年增長逾八成，並抵消健康業務倒退的影響，後者主要是因縮減承保質量低的業務所致。隨着集團的業務結構優化，經營效率提升，上半年承保虧損大幅收窄，綜合成本率亦有所改善，加上投資收益理想，使上半年首次錄得上市以來整體盈利，前景亦值得憧憬。

走勢上，眾安上月底升上29元附近遇到阻力回落，經過大半個月調整後轉穩，支持位23.5元守穩回升，上周五更升破短線下降軌及26元，上升動力增強，可於小回吸納；關鍵支持位為23.5元，或可設虧損半成止蝕。

[劉思明 數據尋寶]