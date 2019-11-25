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張兆聰：買贛鋒博鋰礦業見周期底

【明報專訊】國家主席習近平出席彭博新經濟論壇時，首度開腔回應貿易談判，希望在互相尊重及平等的基礎上，與美國達成第一階段貿易協議。又重申中國不願打也不想打，始終在積極爭取着不打。言詞間未有透露明確的鷹鴿立場，市場反應也不大，港股上周稍作反彈，美股微升。市場風向有所改變，A股的強勢股捱沽，周期股如石油、鋼鐵、水泥、有色金屬等轉強，上周五連基建股亦跑出，港股亦出現類似情况，水泥和鋼鐵近日都向上突破。

近月基建數據慘淡，一個原因是專項債額度已耗盡。但現已踏入11月下旬，跟離新一年僅約1個月，新額度、新貸款即將到來，有助改善投資氣氛。第二，強勢股與周期股表現差距巨大，即使前者才是未來，但也會有間歇性的資金流向逆轉，沽強勢、買周期。

各行業中水泥板塊最強，一來是地區性行業，同業又會圍爐取暖，限產保價維持利潤。在房地產投資始終拒絕回落之下，疊加基建明年上半年會稍為轉強，當資金流向周期股，往往會是首選，而同屬房地產後周期的玻璃亦強勢。

市場轉風向 強股捱沽周期股抬頭

另一個在香港較為冷門的行業、鋰業也可以一看。鋰價近年大幅波動，2015年至17年屬大牛市，鋰礦指數由2015年初約1000點水平，到2017年底最高達2700點水平。現在回看，主要就是中央以棚戶區貨幣化方式向數以百計的三、四線城市派錢，消費電子產品需求飈升，而礦場又無法短期內擴產跟上，導致價格飈升。當年如此景氣自然大舉擴產，產能陸續到來又遇上需求不及預期，過去兩年進入大熊市。

現時碳酸鋰最新報價降至每噸9500美元，氫氧化鋰的報價為每噸11500美元。礦業咨詢顧問公司iLi Markets預計，未來12個月，以碳酸鋰約當量衡量的鋰市供給過剩約為12萬噸，在供過於求進一步擴大下，預料碳酸鋰報價將下跌至每噸6000美元至7000美元。

數字上看，鋰礦行業面對重大危機，但周期股份往往也會從絕望中出現轉機，只是時間上很難掌握。正如上升周期時價格會刺激投資拉動產能投資，當價格暴跌後，甚至跌穿現金成本，礦場便會進入一場淘汰賽，邊際成本最高的會陸續關門，供過於求情况逐漸改善。

關停礦場增 助紓產能過剩

今年8月底，西澳鋰礦Bald Hill的母公司Alita宣布因無法償還高額債務進入破產重組，揭開礦山停產的序幕。若價格進一步向下，關停的產能進一步增加，市場接愈接近供求平衡。需求方面，中國今年大削電動車補貼，鋰礦需求大幅下降，但TESLA計劃在明年1月末農曆新年前開始交付於中國生產的Model 3電動車。寶馬也宣布將與寧德時代在2018年簽署的價值40億歐元鋰電池訂單增加到73億歐元（約合人民幣569.01億元）。

全球最大鋰礦商Albemarle，對2020年看法仍然悲觀，認為最主要壓力來自中國，將全年營收預估由36.5億至38.5億美元略微下調至36億至37億美元。但即便如此，過去6個月股價也在60美元找到支持，沒有再展新跌浪，或暗示最壞情况已經出現。本港鋰概念股不多，主要是加工商贛鋒鋰業（1772）。今年首三季淨利潤大跌66.2%，但近日股價卻逆市上升，並且獲主要股東朱雀基金以每股均價14.18元增持57.58萬股。這個少人提及的行業，暫時未見明確進入上升周期，但設局上開始止跌，值得留意。

[張兆聰 還看今朝]

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