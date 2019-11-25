蘇沛豐：行業有望見底 和諧汽車看3.6元

假如汽車銷量見底回升，固然利好車廠如吉利（0175），而4S店的經銷商亦受惠。經銷商之中，和諧汽車（3836）定位獨特，公司於全國有69個經銷商網點，覆蓋24個城市，代理14個豪華及超豪華品牌（寶馬、Lexus為主）。公司專注於豪華及超豪華市場，因為相信中國汽車市場日趨飽和，但消費升級將推動豪華汽車跑贏大市。

和諧汽車另一特點是着重新能源汽車市場，早前將旗下的「和諧智聯」與「和諧修車」合併，融合後的新公司整合了在新能源汽車銷售和售後服務的資源，發展多品牌新能源汽車的授權與服務網絡。和諧更是新晉新能源汽車廠商拜騰（BYTON）的創始投資者，其廠房已建設完成，主設備已安裝完畢，於今年第三季開始試產。

生產新能源汽車有風險，亦需較多資金，幸好和諧之負債率不高，截至6月底，資產負債率為39.9% ，遠低於同業水平。公司剛引進恒基地產主席李家傑為股東，向其發行3.31%新股，集資約1.55億元，作營運資金。

配股李家傑後 升穿頭肩底頸線

業績方面，上半年來自4S店的盈利為2.8億元人民幣，按年增長12.1%（財務報表上的盈利按年減少，因為去年同期錄得金融資產公允值收益）。簡單假設下半年盈利相若，今年預測市盈率僅7.2倍。圖表上，配股予李家傑後，股價升穿頭肩底頸線，量度目標3.6元，止蝕設於250天線2.67元。

（筆者為證監會持牌人，沒持有上述股份）

招銀國際研究部策略師

[蘇沛豐 焦點股]