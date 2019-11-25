潘迪藍：北京威嚇 對台經濟傷害有限

由於預料蔡英文可以在明年1月份的台灣總統大選中勝出，在短期內，台灣股市的升勢將會比較容易受到北京加強文攻武嚇所影響。但是，由於台灣經濟中的結構優勢和周期趨勢正在發揮作用，明年1月11日總統選舉前後的政治動盪所引發的任何拋售潮，都只會提供具吸引力的入市機會。

除了因為全球貨幣環境變得比較寬鬆及中美有望達成貿易協議，過去幾個月來，亞洲電子產品周期出現逆轉的早期迹象，也有助TAIEX指數加速上漲，因為後者的成分股當中就包括多隻硬件重磅股。

台灣TAIEX指數今年升18.6%

電子產品出口訂單乃貿易周期中可以信賴的領先指標。值得注意的是，台灣10月份的電子產品出口訂單按年增長1.7%，明顯勝過9月份的按年下跌4.3%，也是一年來首次回復增長。同時，台灣三大半導體公司今年第三季的營業額合計達到創紀錄的108億美元，比第二季增長19%之多。

政治方面，自從去年11月，執政的民進黨在縣市長選舉中遭受重大挫敗之後，市場和媒體曾經普遍認為，蔡英文能夠在明年1月份的總統選舉中當選連任的機會很低。因為當時台灣的經濟表現平平無奇、了無生氣，而兩岸關係又因為蔡英文一直拒絕承認國民黨政府和中共政府在1992年達成的「九二共識」（一個中國、各自表述）而愈來愈緊張，所以很少人認為蔡英文能夠連任。但到了今年，香港因為反修例而掀起一場大規模的抗爭運動，令到台灣總統選舉的整個形勢大變。中共對香港抗議者的強硬立場，令到台灣選民對於與中國大陸建立更緊密關係變得冷淡，並且讓蔡英文可以將自己描繪成自由民主的堅強捍衛者。

結果，蔡英文的民意支持度由今年2月份的25%大幅上升到近期的接近50%，而她的主要對手、國民黨候選人韓國瑜的民意支持度則由54%下跌至40%。而曾經是國民黨內重量級人馬的親民黨創辦人宋楚瑜加入競選，更令到國民黨勝出的機會進一步降低。因為宋楚瑜會從韓國瑜手中吸走一些泛藍選民的選票，反而令到蔡英文當選的機會更大。因此，現在必須將蔡英文連任視為明年1月份的基本情况。毫無疑問，若蔡英文真的成功連任，將會激怒北京的決策者。作為回應，中國大陸可能會對台灣施加更大壓力。例如進一步限制內地人到台灣旅遊的數目，以及搶奪台灣剩下的15個邦交國，令它們與台灣斷交，以在國際間加強孤立台灣。但是，儘管蔡英文再次當選台灣總統將會令兩岸關係持續緊張，可能影響到股市情緒，這對台灣經濟造成的傷害將是有限的。

大陸打遊客牌 威力大不如前

中國大陸可能運用的其中一張牌，是進一步限制內地人到台灣旅遊。自從蔡英文在2016年當選台灣總統之後，內地居民赴台旅遊的人次就由升轉跌。今年7月31日，中國大陸的文化和旅遊部更發布公告，宣布海峽兩岸旅遊交流協會由8月1日起，暫停由2011年6月28日開始啟動的47個城市大陸居民赴台個人遊試點。換言之，由8月1日起，內地人就只能以參加旅行團的方式到台灣旅遊。內地遊客佔台灣入境遊客總數的百分比，亦已經由2015年最高峰時的大約40%顯著回落至大約25%。然而，由於台灣成功令其遊客來源多元化，整體的入境遊客人次仍然繼續有增長。因此，中國大陸若再打遊客牌，作用可能已不大。

同樣地，中國大陸手中的其他牌也不會發揮太大作用。例如，中國大陸可以禁止內資企業到台灣投資。但是，由於台灣對外來投資的規管十分嚴格，即使在馬英九執政時期，內資企業到台灣投資亦十分有限。過去十年間，內資企業在台灣投資的累積金額也只是2.31億美元。

任何波動 反是入市台股市良機

當然，中國大陸可以令到在內地經營的台資企業不好過。但這既會損害它自己的經濟，也會損害台灣主要的親大陸族群的利益，反而會削弱它在台灣的影響力。自2000年以來，製造業在台灣國內生產總值（GDP）中所佔的百分比不但沒有下跌，反而由大約25%穩步上升至大約33%。而台灣的半導體製造業亦成功維持着它在全球晶圓代工業務中的優勢。隨着內地工資上漲，兩岸工資差距縮小，台灣已經受惠於更多電子產品在當地生產而不是在內地生產。這亦令到台灣在全球電子產品出口中的佔有率上升。這些結構趨勢，不太可能因為兩岸關係近期轉壞就受到影響。

另一方面，周期性趨勢也是對台灣有利，因為有迹象顯示，亞洲的出口周期正在觸底。對於台股投資者來說，這是個好兆頭。因為以電子業在台灣經濟中的主導地位，台灣股市的表現將會與其經濟增長周期同步。近幾個月，即使兩岸關係惡化，但台灣生產商的競爭力也能夠令到當地股市的表現跑贏亞洲多國。所以，明年1月份大選前後，台灣股市若有任何波動，反而可能是投資者入市的良機。

GaveKal Dragonomics資深經濟師

[潘迪藍 國際視野]