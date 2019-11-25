林少陽：阿里掛牌 勢追回與騰訊折讓

港股最終能否在年結前，幸運地跟隨本欄劇本而行，很快便有分曉。更快有分曉的是本周二在港股首掛的阿里巴巴，如無意外，20萬名入紙申請認購股份的股東，無論短中長線，都應該會有不錯的投資回報。

認購阿里 勢有不錯投資回報

筆者的信心，主要來自阿里年初至今持續不斷地交出令人滿意的成績單。其股價之所以在過去幾個月未能跟隨業績上升，除了受美國政府可能限制投資者買賣中概股消息困擾外，部分需求亦因為阿里的港股IPO而延後。如今，阿里ADS及港股可以互換，變相消除其美股掛牌的政治風險，港股IPO的潛在負面因素亦隨着其掛牌而消除，後市應有望追回其與騰訊（0700）的估值折讓。

阿里上市後，意味着認購阿里IPO的近千億港元資金將回流本港銀行體系，過去一個多星期銀根緊張的情况，將有所紓緩。最終這批回流銀行體系的游資會否流入港股，仍然有待觀察，不過上周港股指數雖然表現不濟，但透過港股通流入港股的資金，則明顯地利用過去一周港股的弱勢，乘機加倉。

港股26500點樓下 應有防守力

另一個值得留意的地方，在於港股在經歷持續近半年的社會事件衝擊，多次嘗試向下突破25000點支持，最終仍然無功而還。即使過去兩個星期，港股急速跌返26200點附近，多個今年備受投資者熱捧的行業，包括醫護、物管、內房、啤酒及體育服裝，表現仍然相當硬淨。如今，港股指數已跌返距離8月中旬底位不遠，除非期間出現不可預料的重大不利因素，否則港股於26500點樓下，應開始有較佳的防守力。

上述是較為短線的市場看法。中長線而言，由於A股可供選擇的增長型股份數量及種類更多，而且A股上市民企的企業管治及管理質素，亦普遍較本港掛牌的民企為佳。因此，投資者是否應該因為預期A股年底前將跑輸港股，而將部分A股倉位搬返港股，則屬見仁見智。除非投資者原來A股倉位太高，想重整組合配置減低投資組合受A股短線下行的風險，則另當別論。反而，如果投資者原來主力倉位是港股，筆者的個人意見，反而傾向趁年底港股粉飾窗櫥活動，將部分前景有所不如的港資股份，重新調配至中長線表現更佳的A股。

宜投資中長線表現更佳A股

不久前，多隻A股家電企業公布了不錯的第三季度業績，當中以家電龍頭美的（000333）表現最為出色。業績公布後股價出現獲利回吐，對於沒有持倉的投資者來說，其實是難得的建倉時機。

（作者客戶持有阿里巴巴、騰訊及美的股份）

以立投資董事總經理 Vincent@vlasset.com

[林少陽 細味投資]