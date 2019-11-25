經濟
林少陽 細味投資

投資策略

下一篇 上一篇

林少陽：阿里掛牌 勢追回與騰訊折讓

【明報專訊】上周A股表現與上期本欄預期一致，全周處於捱打狀態。由於年初至今A股錄得極之可觀的升幅，部分A股投資者或有意鎖定利潤等過肥年，預期在年結之前沽壓仍將持續。反觀港股，即將於周二在港股掛牌的阿里巴巴（9988）有望帶旺港股，令年初至今表現落後全球主要指數的港股，反而有機會執番個尾彩。

港股最終能否在年結前，幸運地跟隨本欄劇本而行，很快便有分曉。更快有分曉的是本周二在港股首掛的阿里巴巴，如無意外，20萬名入紙申請認購股份的股東，無論短中長線，都應該會有不錯的投資回報。

認購阿里 勢有不錯投資回報

筆者的信心，主要來自阿里年初至今持續不斷地交出令人滿意的成績單。其股價之所以在過去幾個月未能跟隨業績上升，除了受美國政府可能限制投資者買賣中概股消息困擾外，部分需求亦因為阿里的港股IPO而延後。如今，阿里ADS及港股可以互換，變相消除其美股掛牌的政治風險，港股IPO的潛在負面因素亦隨着其掛牌而消除，後市應有望追回其與騰訊（0700）的估值折讓。

阿里上市後，意味着認購阿里IPO的近千億港元資金將回流本港銀行體系，過去一個多星期銀根緊張的情况，將有所紓緩。最終這批回流銀行體系的游資會否流入港股，仍然有待觀察，不過上周港股指數雖然表現不濟，但透過港股通流入港股的資金，則明顯地利用過去一周港股的弱勢，乘機加倉。

港股26500點樓下 應有防守力

另一個值得留意的地方，在於港股在經歷持續近半年的社會事件衝擊，多次嘗試向下突破25000點支持，最終仍然無功而還。即使過去兩個星期，港股急速跌返26200點附近，多個今年備受投資者熱捧的行業，包括醫護、物管、內房、啤酒及體育服裝，表現仍然相當硬淨。如今，港股指數已跌返距離8月中旬底位不遠，除非期間出現不可預料的重大不利因素，否則港股於26500點樓下，應開始有較佳的防守力。

上述是較為短線的市場看法。中長線而言，由於A股可供選擇的增長型股份數量及種類更多，而且A股上市民企的企業管治及管理質素，亦普遍較本港掛牌的民企為佳。因此，投資者是否應該因為預期A股年底前將跑輸港股，而將部分A股倉位搬返港股，則屬見仁見智。除非投資者原來A股倉位太高，想重整組合配置減低投資組合受A股短線下行的風險，則另當別論。反而，如果投資者原來主力倉位是港股，筆者的個人意見，反而傾向趁年底港股粉飾窗櫥活動，將部分前景有所不如的港資股份，重新調配至中長線表現更佳的A股。

宜投資中長線表現更佳A股

不久前，多隻A股家電企業公布了不錯的第三季度業績，當中以家電龍頭美的（000333）表現最為出色。業績公布後股價出現獲利回吐，對於沒有持倉的投資者來說，其實是難得的建倉時機。

（作者客戶持有阿里巴巴、騰訊及美的股份）

以立投資董事總經理 Vincent@vlasset.com

[林少陽 細味投資]

上 / 下一篇新聞

零售寒冬 SOGO變相延長感謝周 折扣優惠延至下月初 禁續用「感謝周」字眼宣傳
零售寒冬 SOGO變相延長感謝周 折扣優惠延至下月初 禁續用「感謝周」字眼宣傳
社運影響微 兩秋季拍賣會續舉行
社運影響微 兩秋季拍賣會續舉行
投行家張宗永：港橋樑角色仍在 料外資續留
投行家張宗永：港橋樑角色仍在 料外資續留
人才擬離港 長遠或影響金融中心發展
人才擬離港 長遠或影響金融中心發展
雅高主席與夫 持股全被斬倉
雅高主席與夫 持股全被斬倉
易方王華：阿里面臨華為拼多多挑戰 短期前景審慎
易方王華：阿里面臨華為拼多多挑戰 短期前景審慎
天達鄧禮德：減地區風險 偏好跨國公司
天達鄧禮德：減地區風險 偏好跨國公司
淡馬錫籲投食物科技 解糧食危機 亞洲未來十年需投2.9萬億 星力爭成農科中心
淡馬錫籲投食物科技 解糧食危機 亞洲未來十年需投2.9萬億 星力爭成農科中心
港企研發植物肉 批港府零支援
港企研發植物肉 批港府零支援
「積金易」電子平台下月招標
「積金易」電子平台下月招標
創新投資澄清主席非中國特務
創新投資澄清主席非中國特務
無懼社運 法企明年斥千萬在港擴張
無懼社運 法企明年斥千萬在港擴張
全球9年斥逾2.3萬億拓區塊鏈
全球9年斥逾2.3萬億拓區塊鏈
張兆聰：升幅已反映利好 藥股減磅
張兆聰：升幅已反映利好 藥股減磅
冼健岷：年輕先增值再買樓
冼健岷：年輕先增值再買樓
環球數據前瞻
環球數據前瞻
金子：美團盈利看好 購12983
金子：美團盈利看好 購12983
張兆聰：買贛鋒博鋰礦業見周期底
張兆聰：買贛鋒博鋰礦業見周期底
蔡金強：香港經濟步入寒冬
蔡金強：香港經濟步入寒冬
潘啓才：雅高急升暴跌 泡沫爆破
潘啓才：雅高急升暴跌 泡沫爆破
李聲揚：吼逆向ETF 做淡美股
李聲揚：吼逆向ETF 做淡美股
謝偉銓：失業率再升 止暴刻不容緩
謝偉銓：失業率再升 止暴刻不容緩
沈永年：退休移居選檳城 華人多易適應
沈永年：退休移居選檳城 華人多易適應
羅家聰：投資主導 中國走日本老路
羅家聰：投資主導 中國走日本老路
伍禮賢：明年市况多變 ETF攻守兼備
伍禮賢：明年市况多變 ETF攻守兼備
許繹彬：港交所永遠值得留意
許繹彬：港交所永遠值得留意
基金經理看好阿里中長線 短線料跟美股回調 郭思治：勿期望首日爆升
基金經理看好阿里中長線 短線料跟美股回調 郭思治：勿期望首日爆升
陸振輝：想做就做 不應再猶豫
陸振輝：想做就做 不應再猶豫
陳增濤：Domaine Tyrand的法國酒
陳增濤：Domaine Tyrand的法國酒
謝紹榮：置業為樓奴 租樓成死囚？
謝紹榮：置業為樓奴 租樓成死囚？
陸振球：美國水主題ETF跑贏標指
陸振球：美國水主題ETF跑贏標指
陸振球：港人早已用腳用錢投票
陸振球：港人早已用腳用錢投票
技術取勝：中壽50天線有支持
技術取勝：中壽50天線有支持
潘迪藍：北京威嚇 對台經濟傷害有限
潘迪藍：北京威嚇 對台經濟傷害有限
蘇沛豐：行業有望見底 和諧汽車看3.6元
蘇沛豐：行業有望見底 和諧汽車看3.6元
李順威：動力股價值股 資金輪動
李順威：動力股價值股 資金輪動
劉思明：短期盼美團阿里掀炒風
劉思明：短期盼美團阿里掀炒風
何啟聰：股價企穩330元 騰訊Call 25891
何啟聰：股價企穩330元 騰訊Call 25891
瑞銀亞洲：美團曾突破百元 看好Call 13285
瑞銀亞洲：美團曾突破百元 看好Call 13285
摩根大通亞洲：高位反手做淡 美團Put 12388
摩根大通亞洲：高位反手做淡 美團Put 12388
周顯：強制披露交易對手身分屬德政
周顯：強制披露交易對手身分屬德政
何國良：中國新經濟模式 高速發展有睇頭
何國良：中國新經濟模式 高速發展有睇頭
何濼生：中國高質增長 基建平衡貧富省份
何濼生：中國高質增長 基建平衡貧富省份
王弼：地緣風險升溫 大戰略怎部署？
王弼：地緣風險升溫 大戰略怎部署？
曾淵滄：貿談是主 人權法案是副
曾淵滄：貿談是主 人權法案是副
湯文亮：樓市也有低溫症
湯文亮：樓市也有低溫症
陳永傑：住屋與盈富基金 各有優點
陳永傑：住屋與盈富基金 各有優點
廖偉強：港樓市曾歷3跌浪 長期輾轉升
廖偉強：港樓市曾歷3跌浪 長期輾轉升
布少明：樓市能否回勇 還看資金鏈
布少明：樓市能否回勇 還看資金鏈
李志成：失業率上升 樓市失支持？
李志成：失業率上升 樓市失支持？
郭思治．推介股份：萬科（2202）
郭思治．推介股份：萬科（2202）
歐宸銘．推介股份：敏華控股（1999）
歐宸銘．推介股份：敏華控股（1999）
李嘉廉．推介股份：瑞聲科技（2018）
李嘉廉．推介股份：瑞聲科技（2018）
涂國彬．推介股份：豐盛服務（0331）
涂國彬．推介股份：豐盛服務（0331）
盧楚仁：經濟遜美國 歐元料向下突破
盧楚仁：經濟遜美國 歐元料向下突破
中海外啟德跑道區地批建千伙 主打2至3房戶 連同組財團持區內5地涉424萬呎
中海外啟德跑道區地批建千伙 主打2至3房戶 連同組財團持區內5地涉424萬呎
今年賣樓逾百億 躋五大賣樓王
今年賣樓逾百億 躋五大賣樓王
建滔張國榮等12億掃駿嶺薈12伙
建滔張國榮等12億掃駿嶺薈12伙
尚格雲頓3.19億放售君臨
尚格雲頓3.19億放售君臨
60街舖蝕放 4核心區佔一半
60街舖蝕放 4核心區佔一半
恆大．珺瓏灣 戶型多元化
恆大．珺瓏灣 戶型多元化
和富業主硬淨 實呎維持1.6萬
和富業主硬淨 實呎維持1.6萬
意外保險填補醫療保障缺口
意外保險填補醫療保障缺口